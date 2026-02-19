Уникальный фургон-кемпер Mercedes: простор для 6 человек, надежный корпус и гибкая настройка под любые задачи

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 18:28

Новый Mercedes для путешествий: роскошный кемпер с грузовой платформой и индивидуальным дизайном

Новый Mercedes для путешествий: роскошный кемпер с грузовой платформой и индивидуальным дизайном

Уникальный фургон-кемпер Mercedes: простор для 6 человек, надежный корпус и гибкая настройка под любые задачи

Новый Mercedes для путешествий: роскошный кемпер с грузовой платформой и индивидуальным дизайном

Mercedes представил необычный кемпер на базе грузовой платформы: вместимость до шести человек, прочный корпус из стеклопластика и возможность полной персонализации. Решение для тех, кто ценит комфорт и мобильность в дальних поездках.

Mercedes представил необычный кемпер на базе грузовой платформы: вместимость до шести человек, прочный корпус из стеклопластика и возможность полной персонализации. Решение для тех, кто ценит комфорт и мобильность в дальних поездках.

Рынок автодомов и кемперов в последние годы переживает настоящий бум, и производители удивляют даже самых требовательных пассажиров. При этом внимание привлекает новинка на базе Mercedes - фургон-кемпер с удлиненной средней платформой, которая сочетает в себе комфорт, надежность и индивидуальный подход к каждому заказу.

Главная особенность этой модели — просторный жилой модуль, рассчитанный на размещение от двух до шести человек. Размеры впечатляют: длина 5,3 метра, ширина 2,2 метра, высота - до 2,2 метра. Корпус выполнен из современных сэндвич-панелей на основе стеклопластика, что обеспечивает не только прочность, но и отличную теплоизоляцию. Такой материал хорошо переносит перепады температур и не боится влаги, что особенно важно для российских условий.

Фото: alibaba.com

Внутреннее пространство кемпера можно адаптировать к любым нуждам: от семейных поездок до экспедиций с друзьями. Максимальная грузоподъемность - 1,5 тонны, что позволяет взять с собой все необходимое для длительных путешествий. Производитель предлагает широкий выбор цветов и вариантов отделки, чтобы каждый владелец мог проявить свою индивидуальность.

Вопросы безопасности и сотрудничества – еще один важный аспект. Кемпер сертифицирован по международным стандартам (CE и ISO), что гарантирует надежность конструкции и безопасность пассажиров. 

По отзывам первых покупателей, кемпер полностью оправдывает ожидания: обращается внимание на удобство планировки, качество материалов и простоту эксплуатации. Такой подход к созданию автодома позволяет не только путешествовать с комфортом, но и быть уверенным в надежности техники даже в самых сложных условиях.

В условиях растущего интереса к автотуризму и самостоятельным путешествиям подобные решения становятся все более актуальными. Mercedes с новым фургоном-кемпером явно ориентируется на тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом и мобильностью, а также ценит возможность сделать свой дом на колесах на современном уровне.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Волгоград Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться