19 декабря 2018, 23:04

Новый Mercedes GLE получил две дизельные версии

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Компания Mercedes-Benz выпустила две мощные дизельные модификации для кроссовера GLE нового поколения: 350d с 272-сильным мотором и 400d с двигателем мощностью 330 л.с.
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Новый Mercedes GLE получил две дизельные версии Mercedes GLE
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До недавнего времени моторная гамма нового Mercedes GLE состояла всего из двух агрегатов: 2,0-литровой дизельной «турбочетверки» мощностью 245 л.с. (для версии GLE 300d) и 3,0-литровой бензиновой наддувной «шестерки» отдачей 367 л.с. (версия GLE 450). Теперь кроссоверы обзавелись еще одним двигателем – рядной дизельной «шестеркой» OM656 объемом 2,9 литра. Мотор доступен в двух вариантах мощности. 

Версия Mercedes GLE 350d получила агрегат мощностью 272 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 600 Нм. Разгон от нуля до «сотни» занимает 6,9 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 230 км/ч. 

Версию Mercedes GLE 400d оснастили тем же мотором, но форсированным до 330 л.с. и 700 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 5,8 секунды. «Максималка» – 240 км/ч.

Продажи в Европе начнутся весной. Например, в Германии GLE 350d будет стоить от 69 500 евро, а GLE 400d – не менее 76 100 евро. Сроки появления новых версий в России пока неизвестны. Отечественные дилеры в ноябре начали принимать заказы на версию GLE 300d (2.0 литра, 245 л.с.) Цены стартуют с отметки в 4,65 млн рублей.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
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Новый Mercedes GLE получил две дизельные версии
{{material_124931}}До недавнего времени моторная гамма нового Mercedes GLE состояла всего из двух агрегатов: 2,0-литровой дизельной «турбочетверки» мощностью 245 л.с. (для версии GLE 300d) и 3,0-литровой бензиновой наддувной «шестерки» отдачей 367 л.с. (версия GLE 450). Теперь кроссоверы обзавелись еще одним двигателем – рядной дизельной «шестеркой» OM656 объемом 2,9 литра. Мотор доступен в двух вариантах мощности. Версия Mercedes GLE 350d получила агрегат мощностью 272 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 600 Нм. Разгон от нуля до «сотни» занимает 6,9 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 230 км/ч. Версию Mercedes GLE 400d оснастили тем же мотором, но форсированным до 330 л.с. и 700 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 5,8 секунды. «Максималка» – 240 км/ч.Продажи в Европе начнутся весной. Например, в Германии GLE 350d будет стоить от 69 500 евро, а GLE 400d – не менее 76 100 евро. Сроки появления новых версий в России пока неизвестны. Отечественные дилеры в ноябре начали принимать заказы на версию GLE 300d (2.0 литра, 245 л.с.) Цены стартуют с отметки в 4,65 млн рублей.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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