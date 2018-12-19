19 декабря 2018, 23:04
Новый Mercedes GLE получил две дизельные версии
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Компания Mercedes-Benz выпустила две мощные дизельные модификации для кроссовера GLE нового поколения: 350d с 272-сильным мотором и 400d с двигателем мощностью 330 л.с.
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Версия Mercedes GLE 350d получила агрегат мощностью 272 л.с. и максимальным крутящим моментом равным 600 Нм. Разгон от нуля до «сотни» занимает 6,9 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.
Версию Mercedes GLE 400d оснастили тем же мотором, но форсированным до 330 л.с. и 700 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 5,8 секунды. «Максималка» – 240 км/ч.
Продажи в Европе начнутся весной. Например, в Германии GLE 350d будет стоить от 69 500 евро, а GLE 400d – не менее 76 100 евро. Сроки появления новых версий в России пока неизвестны. Отечественные дилеры в ноябре начали принимать заказы на версию GLE 300d (2.0 литра, 245 л.с.) Цены стартуют с отметки в 4,65 млн рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
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