11 июня 2018, 11:39

Новый Mercedes GLE попался почти без камуфляжа

Премьера Mercedes GLE нового поколения ожидается в октябре на Парижском автосалоне. Новинка, почти не скрытая камуфляжем, все чаще попадается фотошпионам.
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Новый Mercedes GLE попался почти без камуфляжа Mercedes GLE
Нынешний Mercedes-Benz GLE выпускается с 2015 года. Однако фактически он представляет собой слегка обновленный ML образца 2011 года с внутренним индексом W166. Новое поколение кроссовера Mercedes GLE (индекс W167) выполнено в духе младшей модели GLС. В целом облик GLE выдержан в новом дизайнерском стиле марки, получившем название «Чувственная чистота» (Sensual Purity). Кроссовер сохранил узнаваемый профиль с широкими наклонными стойками за задними дверями. Задние фонари стали узкими с заостренными углами. Передний бампер сделали массивнее с более крупными воздухозаборниками.

Mercedes GLE
Выпускается с 2015 г.
Новый от 3 730 000 до 8 180 000 Р
Отзывов: 4
В салоне новинки появятся два больших экрана и новая информационно-развлекательная система MBUX, работающая на базе Linux и имеющая графический процессор Nvidia и 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, новый кроссовер получит системы помощи водителю, аналогичные тем, что появились на обновленном S-Class.

В моторную гамму Mercedes-Benz GLE второго поколения войдет набор бензиновых и дизельных агрегатов, в том числе и рядный шестицилиндровый двигатель от нового CLS 450. Здесь он выдает 362 л.с. и 500 Нм крутящего момента плюс дополнительные 21 л.с. и 250 Нм благодаря гибридной надстройке EQ Boost. Топовая версия GLE 63, как и другие автомобили Mercedes-AMG, получит 4-литровый твин-турбо V8 мощностью 563 л.с. в стандартной модификации и 603 л.с. для S-версий.

Сейчас в салонах российских дилеров Mercedes-Benz GLE текущего поколения представлен исключительно с полным приводом. Цена самой доступной дизельной версии GLE 250 d начинается от 4 050 000 рублей, бензиновой GLE 450 – от 4 690 000 рублей. Флагманский Mercedes-AMG GLE 63 обойдется минимум в 8 290 000 рублей.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес ДжиЛЕ, ГЛЕ
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Комментарии
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Вот, не похож новый GLE Coupe на X6, хоть убейте меня, особенно в профиль. У баварцев автомобиль выглядит внушительно и гармонично, а у Мерседеса он какой-то недоделанный. Внедорожник выглядит лучше и в эксплуатации удобнее. В общем, не получился купе, это мое мнение.
Петр
Mercedes-Benz GLE 2019 замечен фотошпионами
По фото непонятно пока насколько оригинальным будет дизайн. По силуэту тоже, особенных округлостей незаметно. Вообще, в последнее время отличить поколения Мерседесов друг от друга становится все сложнее. Все одинаковые, а жаль...
Дмитрий
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
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Новый Mercedes GLE попался почти без камуфляжа
Нынешний Mercedes-Benz GLE выпускается с 2015 года. Однако фактически он представляет собой слегка обновленный ML образца 2011 года с внутренним индексом W166. Новое поколение кроссовера Mercedes GLE (индекс W167) выполнено в духе младшей модели GLС. В целом облик GLE выдержан в новом дизайнерском стиле марки, получившем название «Чувственная чистота» (Sensual Purity). Кроссовер сохранил узнаваемый профиль с широкими наклонными стойками за задними дверями. Задние фонари стали узкими с заостренными углами. Передний бампер сделали массивнее с более крупными воздухозаборниками.{{model_6246}}В салоне новинки появятся два больших экрана и новая информационно-развлекательная система MBUX, работающая на базе Linux и имеющая графический процессор Nvidia и 8 ГБ оперативной памяти. Кроме того, новый кроссовер получит системы помощи водителю, аналогичные тем, что появились на обновленном S-Class.В моторную гамму Mercedes-Benz GLE второго поколения войдет набор бензиновых и дизельных агрегатов, в том числе и рядный шестицилиндровый двигатель от нового CLS 450. Здесь он выдает 362 л.с. и 500 Нм крутящего момента плюс дополнительные 21 л.с. и 250 Нм благодаря гибридной надстройке EQ Boost. Топовая версия GLE 63, как и другие автомобили Mercedes-AMG, получит 4-литровый твин-турбо V8 мощностью 563 л.с. в стандартной модификации и 603 л.с. для S-версий.Сейчас в салонах российских дилеров Mercedes-Benz GLE текущего поколения представлен исключительно с полным приводом. Цена самой доступной дизельной версии GLE 250 d начинается от 4 050 000 рублей, бензиновой GLE 450 – от 4 690 000 рублей. Флагманский Mercedes-AMG GLE 63 обойдется минимум в 8 290 000 рублей.
2018-06-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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