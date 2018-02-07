7 февраля 2018, 09:35
Новый Mercedes Sprinter представлен официально
Компания Mercedes Benz рассказала о семействе коммерческих автомобилей Sprinter третьего поколения. Новинка стала первой моделью, воплощающей новую философию adVANce. Все автомобили постоянно подключены к интернету и имеют более 1 700 вариантов исполнения.
Mercedes Sprinter
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 534 000 до 3 315 500 Р
Отзывов: 5
Новый Sprinter напоминает конструктор. Покупателям доступны более 1 700 конфигураций в зависимости от типа кузова и шасси, двигателей, привода, габаритов автомобиля, грузоподъемности, соотношения пассажирского и грузового отсеков. Каждый клиент сможет подобрать фургон в соответствии с особенностями своего бизнеса, будь то пассажирские перевозки или доставка продуктов.
Новое поколение Mercedes Sprinter доступно со всеми тремя типами привода. В компании утверждают, что фургоны с передним приводом могут перевозить на 50 кг больше, чем с задним. Грузовой порог стал на 80 мм ниже, что сделает погрузку и выгрузку намного удобнее. Для переднеприводных версий доступны два типа трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» и 9-диапазонный «автомат» Все остальные фургоны комплектуются только 7-ступенчатой АКПП.
Моторная гамма заднеприводных фургонов включает в себя 2,1-литровые дизели мощностью 114 л.с., 143 л.с. и 163 л.с. Модели с передним приводом оснастят аналогичными двигателями, только мощность третьего форсирована до 177 л.с. Покупателям, предпочитающим автомобили помощнее, предложат 3,0-литровый V6 мощностью 190 л.с и крутящим моментом 440 Нм. А в следующем году Mercedes планирует выпустить компактную электрическую версию eSprinter, которая в крупных городах поможет решить проблему «последней мили».
Собирать Sprinter третьего поколения будут на заводах Mercedes в Германии. Прием заказов начнется в июне нынешнего года. В нашей стране сейчас одновременно продаются фургоны двух предшествующих поколений.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
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