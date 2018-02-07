7 февраля 2018, 09:35

Новый Mercedes Sprinter представлен официально

Компания Mercedes Benz рассказала о семействе коммерческих автомобилей Sprinter третьего поколения. Новинка стала первой моделью, воплощающей новую философию adVANce. Все автомобили постоянно подключены к интернету и имеют более 1 700 вариантов исполнения.
^
  Новый Mercedes Sprinter представлен официально Mercedes Sprinter Новый Mercedes Sprinter представлен официально Mercedes Sprinter Новый Mercedes Sprinter представлен официально Mercedes Sprinter Новый Mercedes Sprinter представлен официально Mercedes Sprinter Новый Mercedes Sprinter представлен официально Mercedes Sprinter Новый Mercedes Sprinter представлен официально
6
фото
  
Mercedes Sprinter
Выпускается с 1995 г.
Новый от 2 534 000 до 3 315 500 Р
Отзывов: 5
Концепция adVANce – это ответ на запросы и потребности потенциальных клиентов. Новый Sprinter способен решить проблему любой малотоннажной перевозки. Управлять парком таких автомобилей теперь как никогда просто. Благодаря мультимедийному комплексу MBUX автомобили постоянно подключены к интернету. Менеджеры компаний могут не только отслеживать местоположение каждого из своих водителей и оперативно связываться с ними, но и получать данные бортовых систем. Например, отслеживать уровень топлива.

Новый Sprinter напоминает конструктор. Покупателям доступны более 1 700 конфигураций в зависимости от типа кузова и шасси, двигателей, привода, габаритов автомобиля, грузоподъемности, соотношения пассажирского и грузового отсеков. Каждый клиент сможет подобрать фургон в соответствии с особенностями своего бизнеса, будь то пассажирские перевозки или доставка продуктов.

Новое поколение Mercedes Sprinter доступно со всеми тремя типами привода. В компании утверждают, что фургоны с передним приводом могут перевозить на 50 кг больше, чем с задним. Грузовой порог стал на 80 мм ниже, что сделает погрузку и выгрузку намного удобнее. Для переднеприводных версий доступны два типа трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» и 9-диапазонный «автомат» Все остальные фургоны комплектуются только 7-ступенчатой АКПП.

Моторная гамма заднеприводных фургонов включает в себя 2,1-литровые дизели мощностью 114 л.с., 143 л.с. и 163 л.с. Модели с передним приводом оснастят аналогичными двигателями, только мощность третьего форсирована до 177 л.с. Покупателям, предпочитающим автомобили помощнее, предложат 3,0-литровый V6 мощностью 190 л.с и крутящим моментом 440 Нм. А в следующем году Mercedes планирует выпустить компактную электрическую версию eSprinter, которая в крупных городах поможет решить проблему «последней мили».

Собирать Sprinter третьего поколения будут на заводах Mercedes в Германии. Прием заказов начнется в июне нынешнего года. В нашей стране сейчас одновременно продаются фургоны двух предшествующих поколений.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес Спринтер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Московские врачи пересядут на новые Mercedes Sprinter Classic
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
У нас простой вкус: мы удовлетворяемся лучшим
Не без водителя. Россия не готова к беспилотникам
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mercedes Sprinter
Объявления о продаже Mercedes Sprinter
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый Mercedes Sprinter представлен официально
{{model_2463}}Концепция adVANce – это ответ на запросы и потребности потенциальных клиентов. Новый Sprinter способен решить проблему любой малотоннажной перевозки. Управлять парком таких автомобилей теперь как никогда просто. Благодаря мультимедийному комплексу MBUX автомобили постоянно подключены к интернету. Менеджеры компаний могут не только отслеживать местоположение каждого из своих водителей и оперативно связываться с ними, но и получать данные бортовых систем. Например, отслеживать уровень топлива.Новый Sprinter напоминает конструктор. Покупателям доступны более 1 700 конфигураций в зависимости от типа кузова и шасси, двигателей, привода, габаритов автомобиля, грузоподъемности, соотношения пассажирского и грузового отсеков. Каждый клиент сможет подобрать фургон в соответствии с особенностями своего бизнеса, будь то пассажирские перевозки или доставка продуктов.Новое поколение Mercedes Sprinter доступно со всеми тремя типами привода. В компании утверждают, что фургоны с передним приводом могут перевозить на 50 кг больше, чем с задним. Грузовой порог стал на 80 мм ниже, что сделает погрузку и выгрузку намного удобнее. Для переднеприводных версий доступны два типа трансмиссии: 6-ступенчатая «механика» и 9-диапазонный «автомат» Все остальные фургоны комплектуются только 7-ступенчатой АКПП.Моторная гамма заднеприводных фургонов включает в себя 2,1-литровые дизели мощностью 114 л.с., 143 л.с. и 163 л.с. Модели с передним приводом оснастят аналогичными двигателями, только мощность третьего форсирована до 177 л.с. Покупателям, предпочитающим автомобили помощнее, предложат 3,0-литровый V6 мощностью 190 л.с и крутящим моментом 440 Нм. А в следующем году Mercedes планирует выпустить компактную электрическую версию eSprinter, которая в крупных городах поможет решить проблему «последней мили».Собирать Sprinter третьего поколения будут на заводах Mercedes в Германии. Прием заказов начнется в июне нынешнего года. В нашей стране сейчас одновременно продаются фургоны двух предшествующих поколений.
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Свердловская область Краснодарский край Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG