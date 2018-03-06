6 марта 2018, 17:55

Новый Mercedes-AMG GT быстрее Panamera

Mercedes-AMG представил в Женеве четырехдверное купе GT. Пятиместный автомобиль с 639-сильным мотором набирает первую «сотню» за 3,2 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее, чем гибридный Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid мощностью 680 л.с.
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  Новый Mercedes-AMG GT быстрее Panamera Mercedes AMG GT Новый Mercedes-AMG GT быстрее Panamera Mercedes AMG GT Новый Mercedes-AMG GT быстрее Panamera Mercedes AMG GT Новый Mercedes-AMG GT быстрее Panamera Mercedes AMG GT Новый Mercedes-AMG GT быстрее Panamera
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Mercedes AMG GT
Выпускается с 2014 г.
Новый от 7 770 000 до 8 880 000 Р
AMG GT построен на одной платформе со стандартным E-Class и CLS. Автопроизводитель называет новинку четырехдверным купе, но автомобиль, скорее, можно отнести к лифтбекам из-за просторного багажника. Его объем составляет 395 литров, а при сложенных задних сидениях возрастает до 1 324 литров. Выглядит AMG GT брутальнее обычных четырехдверок, да и «гражданских» версий Mercedes у него не предвидится. 

Модель предлагается в трех модификациях GT 53, GT 63 и GT 63S. Первая версия оснащается 3-литровой рядной «шестеркой» мощностью 435 л.с. (520 Нм) в сочетании с гибридной надстройкой, которая добавляет мощности в первые секунды разгона. Такой автомобиль массой 1 970 килограмм разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунд. 

Mercedes-AMG GT 63 оснащен 4-литровым битурбомотором V8 мощностью 585 л.с. и 800Нм крутящего момента. Эта версия на 55 килограмм тяжелее предыдущей, набирает первую «сотню» за 3,4 секунды. Максимальная скорость равна 310 км/ч. Автомобиль получил более мощные карбоновые тормоза.

И, наконец, самая мощная версия GT 63S оснащается тем же 4-литровым мотором, форсированным до 639 л.с. (900 Нм). Трансмиссия в базе имеет режим дрифта, когда ESP отключается, а муфта подключения передних колес размыкается. Тогда автомобиль становится исключительно заднеприводным. Данный режим доступен в младших модификациях только в виде опции. Mercedes-AMG GT 63S разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды. Его максимальная скорость составляет 315 км/ч.

В конструкции кузова Mercedes-AMG GT используется пластик, армированный карбоном. Дополнительно можно докупить аэродинамический пакет, увеличивающий прижимную силу. Но лифтбек – это еще и вместительный семейный автомобиль. Поэтому в базе у него пять мест, четырехзонный климат-контроль, целый набор электронных помощников и систем безопасности, а также автопилот Drive Pilot, который может вести машину по шоссе. Продажи новинки стартуют уже нынешним летом.
 
 

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Обсуждение на форуме (1)
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Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
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Новый Mercedes-AMG GT быстрее Panamera
{{model_6156}}AMG GT построен на одной платформе со стандартным E-Class и CLS. Автопроизводитель называет новинку четырехдверным купе, но автомобиль, скорее, можно отнести к лифтбекам из-за просторного багажника. Его объем составляет 395 литров, а при сложенных задних сидениях возрастает до 1 324 литров. Выглядит AMG GT брутальнее обычных четырехдверок, да и «гражданских» версий Mercedes у него не предвидится. Модель предлагается в трех модификациях GT 53, GT 63 и GT 63S. Первая версия оснащается 3-литровой рядной «шестеркой» мощностью 435 л.с. (520 Нм) в сочетании с гибридной надстройкой, которая добавляет мощности в первые секунды разгона. Такой автомобиль массой 1 970 килограмм разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунд. Mercedes-AMG GT 63 оснащен 4-литровым битурбомотором V8 мощностью 585 л.с. и 800Нм крутящего момента. Эта версия на 55 килограмм тяжелее предыдущей, набирает первую «сотню» за 3,4 секунды. Максимальная скорость равна 310 км/ч. Автомобиль получил более мощные карбоновые тормоза.И, наконец, самая мощная версия GT 63S оснащается тем же 4-литровым мотором, форсированным до 639 л.с. (900 Нм). Трансмиссия в базе имеет режим дрифта, когда ESP отключается, а муфта подключения передних колес размыкается. Тогда автомобиль становится исключительно заднеприводным. Данный режим доступен в младших модификациях только в виде опции. Mercedes-AMG GT 63S разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды. Его максимальная скорость составляет 315 км/ч.В конструкции кузова Mercedes-AMG GT используется пластик, армированный карбоном. Дополнительно можно докупить аэродинамический пакет, увеличивающий прижимную силу. Но лифтбек – это еще и вместительный семейный автомобиль. Поэтому в базе у него пять мест, четырехзонный климат-контроль, целый набор электронных помощников и систем безопасности, а также автопилот Drive Pilot, который может вести машину по шоссе. Продажи новинки стартуют уже нынешним летом.  
2018-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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