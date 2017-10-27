27 октября 2017, 15:15

Новый Mercedes-Benz A-Class попал в объективы «шпионов». Видео

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz приступил к дорожным испытаниям нового поколения A-Class. Фотошпионам удалось не только сфотографировать прототип, но и снять видеоролик.
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  Новый Mercedes-Benz A-Class попал в объективы «шпионов». Видео Mercedes Benz A-класс Новый Mercedes-Benz A-Class попал в объективы «шпионов». Видео Mercedes Benz A-класс Новый Mercedes-Benz A-Class попал в объективы «шпионов». Видео
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Очередная генерация A-Class выйдет на рынок в 2018 году. Сегодня общественность может посмотреть, как ожидаемый хэтчбек ведет себя на дороге. Кузов автомобиля закрыт камуфляжем, но все же заметно, что некоторые стилистические черты заимствованы у концепт-кара Concept A Sedan. Линии кузова стали более резкими и четкими, радиаторная решетка увеличилась в размерах, а головная оптика получила зауженную форму.

По словам производителя, концепция новой генерации A-Class подверглась значительным изменениям. Компания сделала А-семейство более оснащенным и производительным, что скажется на конечной стоимости автомобиля. Ожидается, что модели получат более качественные материалы отделки салона, набор электронных опций и полностью цифровую панель. Также будущему покупателю будет доступен модернизированный мультимедийно-навигационный комплекс Command 5 с большим сенсорным дисплеем.

Не исключено, что создатели снабдят A-Class системами полуавтоматического вождения с функцией автоматической парковки, адаптивным круиз-контролем и системой распознания дорожных знаков и пешеходов.

Моторная гамма включает бензиновый агрегат объемом 1,4 литра, созданный специалистами Mercedes-Benz и Renault. Линейка будет продолжена двигателями на 1,6 и 2 литра. Кроме того, марка готовит к выпуску «заряженную» модификацию Mercedes-AMG A45 с двигателем на 400 л.с.

Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес A-class

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Новый Mercedes-Benz A-Class попал в объективы «шпионов». Видео
{{material_121287}}Очередная генерация A-Class выйдет на рынок в 2018 году. Сегодня общественность может посмотреть, как ожидаемый хэтчбек ведет себя на дороге. Кузов автомобиля закрыт камуфляжем, но все же заметно, что некоторые стилистические черты заимствованы у концепт-кара Concept A Sedan. Линии кузова стали более резкими и четкими, радиаторная решетка увеличилась в размерах, а головная оптика получила зауженную форму.По словам производителя, концепция новой генерации A-Class подверглась значительным изменениям. Компания сделала А-семейство более оснащенным и производительным, что скажется на конечной стоимости автомобиля. Ожидается, что модели получат более качественные материалы отделки салона, набор электронных опций и полностью цифровую панель. Также будущему покупателю будет доступен модернизированный мультимедийно-навигационный комплекс Command 5 с большим сенсорным дисплеем.Не исключено, что создатели снабдят A-Class системами полуавтоматического вождения с функцией автоматической парковки, адаптивным круиз-контролем и системой распознания дорожных знаков и пешеходов.Моторная гамма включает бензиновый агрегат объемом 1,4 литра, созданный специалистами Mercedes-Benz и Renault. Линейка будет продолжена двигателями на 1,6 и 2 литра. Кроме того, марка готовит к выпуску «заряженную» модификацию Mercedes-AMG A45 с двигателем на 400 л.с.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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