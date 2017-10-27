Новый Mercedes-Benz A-Class попал в объективы «шпионов». Видео
По словам производителя, концепция новой генерации A-Class подверглась значительным изменениям. Компания сделала А-семейство более оснащенным и производительным, что скажется на конечной стоимости автомобиля. Ожидается, что модели получат более качественные материалы отделки салона, набор электронных опций и полностью цифровую панель. Также будущему покупателю будет доступен модернизированный мультимедийно-навигационный комплекс Command 5 с большим сенсорным дисплеем.
Не исключено, что создатели снабдят A-Class системами полуавтоматического вождения с функцией автоматической парковки, адаптивным круиз-контролем и системой распознания дорожных знаков и пешеходов.
Моторная гамма включает бензиновый агрегат объемом 1,4 литра, созданный специалистами Mercedes-Benz и Renault. Линейка будет продолжена двигателями на 1,6 и 2 литра. Кроме того, марка готовит к выпуску «заряженную» модификацию Mercedes-AMG A45 с двигателем на 400 л.с.
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