18 декабря 2018, 00:17

Новый Mercedes-Benz CLA покажут в январе

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Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер четырехдверного купе CLA и назвала дату премьеры. Новинку покажут в Лас-Вегасе на выставке электроники CES, которая открывается 8 января 2019 года.
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Информации о новом Mercedes-Benz CLA известно немного. По словам представителей немецкой марки, автомобиль станет самым эмоциональным и «умным» в своем классе. Модель оснастят усовершенствованным информационно-развлекательным комплексом MBUX, который дополнили новой функцией Interior Assistant. Благодаря ей, автомобиль сможет распознавать намерения водителя на основе движений. Кроме того, обновленная медиасистема получила навигацию с дополненной реальностью и виртуального фитнес-тренера. В общем, Mercedes-Benz будет, чем похвастаться на высокотехнологичной выставке CES 2019.

Ожидается, что новый Mercedes-Benz CLA получит более стремительный облик с острым «носом», сильно наклоненным лобовым стеклом, «заваленной» линией крыши и узким боковым безрамочным остеклением. В целом дизайн новинки будет выдержан в фирменном стиле марки. Он называется Sensual Purity («Чувственная чистота») и характеризуется преобладанием гладких и простых линий.

Сейчас в салонах российских дилеров Mercedes-Benz CLA предыдущего поколения предлагается в двух модификациях: с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и с 2,0-литровым агрегатом, выдающим 211 л.с. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатым «роботом». Цены начинаются от 2 290 000 рублей.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес ЦЛА
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz обновил купе и универсал CLA
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Владимир
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Новый Mercedes-Benz CLA покажут в январе
{{material_125246}}Информации о новом Mercedes-Benz CLA известно немного. По словам представителей немецкой марки, автомобиль станет самым эмоциональным и «умным» в своем классе. Модель оснастят усовершенствованным информационно-развлекательным комплексом MBUX, который дополнили новой функцией Interior Assistant. Благодаря ей, автомобиль сможет распознавать намерения водителя на основе движений. Кроме того, обновленная медиасистема получила навигацию с дополненной реальностью и виртуального фитнес-тренера. В общем, Mercedes-Benz будет, чем похвастаться на высокотехнологичной выставке CES 2019.Ожидается, что новый Mercedes-Benz CLA получит более стремительный облик с острым «носом», сильно наклоненным лобовым стеклом, «заваленной» линией крыши и узким боковым безрамочным остеклением. В целом дизайн новинки будет выдержан в фирменном стиле марки. Он называется Sensual Purity («Чувственная чистота») и характеризуется преобладанием гладких и простых линий.Сейчас в салонах российских дилеров Mercedes-Benz CLA предыдущего поколения предлагается в двух модификациях: с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и с 2,0-литровым агрегатом, выдающим 211 л.с. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатым «роботом». Цены начинаются от 2 290 000 рублей.
2018-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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