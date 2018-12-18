18 декабря 2018, 00:17
Новый Mercedes-Benz CLA покажут в январе
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Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер четырехдверного купе CLA и назвала дату премьеры. Новинку покажут в Лас-Вегасе на выставке электроники CES, которая открывается 8 января 2019 года.
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Ожидается, что новый Mercedes-Benz CLA получит более стремительный облик с острым «носом», сильно наклоненным лобовым стеклом, «заваленной» линией крыши и узким боковым безрамочным остеклением. В целом дизайн новинки будет выдержан в фирменном стиле марки. Он называется Sensual Purity («Чувственная чистота») и характеризуется преобладанием гладких и простых линий.
Сейчас в салонах российских дилеров Mercedes-Benz CLA предыдущего поколения предлагается в двух модификациях: с 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и с 2,0-литровым агрегатом, выдающим 211 л.с. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатым «роботом». Цены начинаются от 2 290 000 рублей.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
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Отзывы по теме
Обивка кресел, это конечно хорошо, но прежде чем предлагать новые диски в различных вариантах, лучше бы с подвеской что-нибудь сделали. Автомобиль хороший, но ездить на нем по отечественным дорогам опасно для здоровья, из-за очень жесткой подвески каждую колдобину всем организмом ощущаешь.
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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