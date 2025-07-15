Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2026 с рекордным запасом хода

Mercedes-Benz представил универсал CLA Shooting Brake 2026 года с технологией EQ, который превзошёл по запасу хода европейскую версию Tesla Model 3 Long Range. Модель выйдет в Европе в марте 2026 года с несколькими электрифицированными силовыми установками и обновленным дизайном.

После премьеры нового седана CLA в марте 2025 года компания Mercedes-Benz AG анонсировала более просторную версию модели — универсал CLA Shooting Brake с технологией EQ. Этот стильный универсал предлагает запас хода, превышающий показатели европейской версии Tesla Model 3 Long Range с задним приводом.

По данным Tesla Europe, Model 3 Long Range с задним приводом способна проехать до 702 километров (436 миль) на одной зарядке. В свою очередь, Mercedes-Benz заявляет о максимальном пробеге до 761 километра (473 мили) по циклу WLTP для заднеприводной версии 250+.

Премьера универсала CLA Shooting Brake с EQ Technology запланирована на март 2026 года в Европе. Помимо полностью электрических вариантов, в линейке появится и гибридная версия с 48-вольтовым стартер-генератором. В гибридной модификации используется 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, знакомый по седану, в сочетании с интегрированной системой, объединяющей восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, инвертор и электромотор.

Электрический привод активируется при городских скоростях, когда требуется менее 20 кВт (27 л.с.). В каждом режиме передачи возможно рекуперировать до 25 кВт энергии, а функция электроподдержки накатом работает при скорости до 100 км/ч (62 миль/ч).

В полностью электрической гамме модель 250+ дополняет версия 350 4MATIC с двумя электромоторами. Максимальная мощность у неё достигает 260 кВт (349 л.с.) и 515 Нм крутящего момента, что значительно выше показателей заднеприводного варианта с 200 кВт (268 л.с.) и 335 Нм.

Обе версии построены на 800-вольтовой архитектуре с аккумулятором на 85 кВт·ч. Зарядка возможна переменным током мощностью до 22 кВт и постоянным током до 320 кВт. При идеальных условиях 10-минутная зарядка на быстрой станции DC позволяет восстановить запас хода до 310 км у 250+ и до 300 км у 350 4MATIC.

Динамические характеристики также впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды у 250+ и 5,0 секунд у 350 4MATIC. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч (130 миль/ч) для обеих версий.

Полный приводный CLA Shooting Brake с EQ Technology способен проехать до 730 километров (454 мили) по WLTP. Универсал сохраняет максимальную буксировочную нагрузку до 1800 кг, что соответствует показателям предыдущей модели.

Объем багажного отделения составляет 455 литров при поднятых задних сиденьях и увеличивается до 1290 литров, если их сложить. Дополнительное пространство предусмотрено в переднем отсеке — 101 литр. На крыше — рейлинги, выдерживающие нагрузку до 75 кг.

Внешне новый CLA Shooting Brake выделяется полностью переработанным дизайном, включая опциональные MULTIBEAM LED-фары, соединённые световой полосой, имитацию радиаторной решетки с подсветкой звезды Mercedes-Benz и панорамную крышу с регулируемой прозрачностью. Панорамный люк дополнительно оснащён 158 светодиодами, которые могут менять цвет в соответствии с интерьерной подсветкой.

В начале 2026 года модельный ряд CLA пополнится новыми электрическими версиями универсала, а также двумя кроссоверами на базе модульной архитектуры Mercedes-Benz. Это позволит расширить предложение электрифицированных автомобилей бренда в сегменте премиум.

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