Новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2026 с рекордным запасом хода
После премьеры нового седана CLA в марте 2025 года компания Mercedes-Benz AG анонсировала более просторную версию модели — универсал CLA Shooting Brake с технологией EQ. Этот стильный универсал предлагает запас хода, превышающий показатели европейской версии Tesla Model 3 Long Range с задним приводом.
По данным Tesla Europe, Model 3 Long Range с задним приводом способна проехать до 702 километров (436 миль) на одной зарядке. В свою очередь, Mercedes-Benz заявляет о максимальном пробеге до 761 километра (473 мили) по циклу WLTP для заднеприводной версии 250+.
Премьера универсала CLA Shooting Brake с EQ Technology запланирована на март 2026 года в Европе. Помимо полностью электрических вариантов, в линейке появится и гибридная версия с 48-вольтовым стартер-генератором. В гибридной модификации используется 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель, знакомый по седану, в сочетании с интегрированной системой, объединяющей восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, инвертор и электромотор.
Электрический привод активируется при городских скоростях, когда требуется менее 20 кВт (27 л.с.). В каждом режиме передачи возможно рекуперировать до 25 кВт энергии, а функция электроподдержки накатом работает при скорости до 100 км/ч (62 миль/ч).
В полностью электрической гамме модель 250+ дополняет версия 350 4MATIC с двумя электромоторами. Максимальная мощность у неё достигает 260 кВт (349 л.с.) и 515 Нм крутящего момента, что значительно выше показателей заднеприводного варианта с 200 кВт (268 л.с.) и 335 Нм.
Обе версии построены на 800-вольтовой архитектуре с аккумулятором на 85 кВт·ч. Зарядка возможна переменным током мощностью до 22 кВт и постоянным током до 320 кВт. При идеальных условиях 10-минутная зарядка на быстрой станции DC позволяет восстановить запас хода до 310 км у 250+ и до 300 км у 350 4MATIC.
Динамические характеристики также впечатляют: разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды у 250+ и 5,0 секунд у 350 4MATIC. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч (130 миль/ч) для обеих версий.
Полный приводный CLA Shooting Brake с EQ Technology способен проехать до 730 километров (454 мили) по WLTP. Универсал сохраняет максимальную буксировочную нагрузку до 1800 кг, что соответствует показателям предыдущей модели.
Объем багажного отделения составляет 455 литров при поднятых задних сиденьях и увеличивается до 1290 литров, если их сложить. Дополнительное пространство предусмотрено в переднем отсеке — 101 литр. На крыше — рейлинги, выдерживающие нагрузку до 75 кг.
Внешне новый CLA Shooting Brake выделяется полностью переработанным дизайном, включая опциональные MULTIBEAM LED-фары, соединённые световой полосой, имитацию радиаторной решетки с подсветкой звезды Mercedes-Benz и панорамную крышу с регулируемой прозрачностью. Панорамный люк дополнительно оснащён 158 светодиодами, которые могут менять цвет в соответствии с интерьерной подсветкой.
В начале 2026 года модельный ряд CLA пополнится новыми электрическими версиями универсала, а также двумя кроссоверами на базе модульной архитектуры Mercedes-Benz. Это позволит расширить предложение электрифицированных автомобилей бренда в сегменте премиум.
-
15.07.2025, 10:25
Электромобили, которые перестали покупать в Санкт-Петербурге в 2025 году
В первой половине 2025 года в Санкт-Петербурге не зарегистрировали ни одного нового электромобиля BMW, Lotus, Москвич и Porsche. Продажи Volkswagen ID.4 и других популярных марок также значительно снизились. Разбираемся в причинах и тенденциях рынка электрокаров в городе.Читать далее
-
15.07.2025, 08:56
Регистрация электромобилей в Китае за 28 неделю 2025 года: лидеры и динамика продаж
На 28-й неделе 2025 года в Китае наблюдалось снижение регистрации электромобилей у большинства брендов, за исключением Tesla и Xiaomi, которые показали значительный рост. Аналитика недельных данных помогает понять текущие тенденции рынка NEV.Читать далее
-
15.07.2025, 08:25
Li Auto i8: подробности интерьера и старт предзаказов в Китае
Китайский производитель Li Auto раскрыл интерьер своего нового полностью электрического кроссовера i8, который станет первой BEV-моделью бренда. Автомобиль получил просторный салон с шестью посадочными местами и уникальным потолочным дисплеем.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
10.07.2025, 15:09
Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) официально представила новый логотип для своего премиального «внедорожного» подразделения Range Rover, которое больше не может существовать как суббренд в составе Land Rover. Новая эмблема представляет собой две зеркально отраженные и сложенные вместе латинские литеры R. Читать далее
-
10.07.2025, 12:00
Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant
Компания Geely поделилась подробностями о новом флагмане Zeekr 9X, который уже сейчас можно назвать одним из самых амбициозных электрифицированных автомобилей на рынке. Этот шестиместный гибридный внедорожник, построенный на новой модульной платформе SEA-S, обладает впечатляющей мощностью в 1381 л. с., ускорением до «сотни» за 3,1 секунды и комбинированным запасом хода более 1000 км.Читать далее
-
15.07.2025, 10:25
Электромобили, которые перестали покупать в Санкт-Петербурге в 2025 году
В первой половине 2025 года в Санкт-Петербурге не зарегистрировали ни одного нового электромобиля BMW, Lotus, Москвич и Porsche. Продажи Volkswagen ID.4 и других популярных марок также значительно снизились. Разбираемся в причинах и тенденциях рынка электрокаров в городе.Читать далее
-
15.07.2025, 08:56
Регистрация электромобилей в Китае за 28 неделю 2025 года: лидеры и динамика продаж
На 28-й неделе 2025 года в Китае наблюдалось снижение регистрации электромобилей у большинства брендов, за исключением Tesla и Xiaomi, которые показали значительный рост. Аналитика недельных данных помогает понять текущие тенденции рынка NEV.Читать далее
-
15.07.2025, 08:25
Li Auto i8: подробности интерьера и старт предзаказов в Китае
Китайский производитель Li Auto раскрыл интерьер своего нового полностью электрического кроссовера i8, который станет первой BEV-моделью бренда. Автомобиль получил просторный салон с шестью посадочными местами и уникальным потолочным дисплеем.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
10.07.2025, 15:09
Range Rover сменил логотип. Он понравился не всем
Британская компания Jaguar Land Rover (JLR) официально представила новый логотип для своего премиального «внедорожного» подразделения Range Rover, которое больше не может существовать как суббренд в составе Land Rover. Новая эмблема представляет собой две зеркально отраженные и сложенные вместе латинские литеры R. Читать далее
-
10.07.2025, 12:00
Zeekr показал конкурента Cullinan и Komendant
Компания Geely поделилась подробностями о новом флагмане Zeekr 9X, который уже сейчас можно назвать одним из самых амбициозных электрифицированных автомобилей на рынке. Этот шестиместный гибридный внедорожник, построенный на новой модульной платформе SEA-S, обладает впечатляющей мощностью в 1381 л. с., ускорением до «сотни» за 3,1 секунды и комбинированным запасом хода более 1000 км.Читать далее
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 2 420 000 РChery Tiggo 4 2025 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий