Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот
В настоящее время прототип будущего электрического «Гелендвагена» проходит ходовые испытания в горной местности в окрестностях австрийского Граца. Инженеры дорабатывают его трансмиссию. Известно, что внедорожник получил четыре электромотора – по одному на каждое колесо, и тяговую батарею с высокой плотностью энергии. Впечатляющее видео опубликовано на официальном ютуб-канале Mercedes-Benz.
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20.09.2023, 13:58
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Гонки по бездорожью, когда автомобилям приходится преодолевать непроходимую грязь, скользкие камни и бурные воды имеют свое очарование и собственную армию энтузиастов. Подобный спорт требует немалых вложений денег, времени и сил. Но существует менее затратная, но не менее захватывающая альтернатива.Читать далее
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Эксперты аналитического агентства «Автостат» опубликовали результаты очередного ежегодного исследования Residual value. Если раньше речь шла об автомобилях, которые медленнее теряют в цене, то сейчас все без исключения призеры стали только дороже.Читать далее
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31.10.2023, 06:49
В России продают самый дорогой 10-летний Mercedes-Benz
В России на продажу выставили раритетный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, прошедший через руки специалистов Brabus. Автомобиль 2013 года выпуска с пробегом всего чуть более тысячи километров стоит как 230 новеньких Lada Granta.Читать далее
-
20.09.2023, 13:58
Новый Mercedes-Benz G-Class: первые подробности и сроки премьеры
Компания Mercedes-Benz готовится обновить одну из своих самых узнаваемых моделей, легендарный «Гелендваген». Инженерам удалось добиться невозможного: существенно улучшить аэродинамику, сохранив при этом фирменный квадратный кузов.Читать далее
-
11.04.2023, 00:07
10-летняя дочка миллиардера похвасталась первой машиной: Mercedes-AMG G63 цвета единорога
Тот, кто сказал, что единорогов не существует, не видел первой поездки «дочери миллиардера» на радужно-перламутровом внедорожнике Mercedes-AMG G63, под цвет маникюра ее матери.Читать далее
-
24.02.2023, 09:49
Видео: Land Rover, Mercedes-AMG G-Class и Ford Bronco сошлись в необычной гонке на бездорожье
Гонки по бездорожью, когда автомобилям приходится преодолевать непроходимую грязь, скользкие камни и бурные воды имеют свое очарование и собственную армию энтузиастов. Подобный спорт требует немалых вложений денег, времени и сил. Но существует менее затратная, но не менее захватывающая альтернатива.Читать далее
-
16.02.2023, 13:50
Mercedes-Benz разрабатывает уменьшенную версию «Гелика»
Впервые слухи о создании компактного Mercedes-Benz G-Class или Mini G появились в 2016 году, но проект так и не получил развития. Сейчас немецкий автопроизводитель вновь вернулся к идее создания младшего брата «Гелендвагена».Читать далее
-
16.02.2023, 11:54
Автомобили в России стали надежной инвестицией: итоги Residual value
Эксперты аналитического агентства «Автостат» опубликовали результаты очередного ежегодного исследования Residual value. Если раньше речь шла об автомобилях, которые медленнее теряют в цене, то сейчас все без исключения призеры стали только дороже.Читать далее
- 29 000 000 РMercedes G-класс AMG 2023 в Москве
- 30 019 700 РMercedes G-класс AMG 2021 в Москве
- 35 000 000 РMercedes G-класс AMG 2021 в Москве
- 19 498 000 РMercedes G-класс 2022 в Москве
- 20 900 000 РMercedes G-класс AMG 2019 в Москве
- 24 998 000 РMercedes G-класс AMG 2020 в Москве
- 89 500 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 21 500 000 РMercedes G-класс AMG 2019 в Москве
- 5 999 777 РMercedes G-класс AMG 2012 в Москве
- 27 900 000 РMercedes G-класс AMG 2023 в Москве
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