Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот

Ранее мы писали В России продают самый дорогой 10-летний Mercedes-Benz В России на продажу выставили раритетный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, прошедший через руки специалистов ... Читать далее

Развеять опасения поклонников Mercedes-Benz вызвался лично глава компании Ола Каллениус. Он сел за руль электрического G-Class и отправился в австрийские Альпы. На небольшой каменистой площадке на краю обрыва Каллениус остановил внедорожник, нажал «волшебную кнопку» и продемонстрировал маневр G-Turn. На поверхности с низким коэффициентом трения внедорожник способен развернуться на месте.

В настоящее время прототип будущего электрического «Гелендвагена» проходит ходовые испытания в горной местности в окрестностях австрийского Граца. Инженеры дорабатывают его трансмиссию. Известно, что внедорожник получил четыре электромотора – по одному на каждое колесо, и тяговую батарею с высокой плотностью энергии. Впечатляющее видео опубликовано на официальном ютуб-канале Mercedes-Benz.

Упомянутые модели: Mercedes G (от 11 500 000 Р )

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