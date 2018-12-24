24 декабря 2018, 12:36
Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию
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Компания Mercedes-Benz, как и обещала, вывела к концу года на рынок дизельную модификацию внедорожника G-Class нового поколения. Mercedes G350d оснастили двигателем OM656, уже известным по новым вседорожникам GLE. Агрегат объемом 2,9 литра выдает 286 лошадиных сил.
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На Mercedes-Benz G-Class он выдает 286 л.с., а максимальный крутящий момент, равный 600 Нм, доступен уже при 1200 об/мин. Прежний 3,0-литровый дизель предшественника имел отдачу 245 л.с., а тяга в 600 Нм возникала при 1600 об/мин. Новый агрегат позволяет внедорожнику разогнаться с места до «сотни» за 7,4 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.
Впервые дизельный мотор получил активные опоры, которые снижают вибрацию и повышают комфорт во время движения. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с несимметричным межосевым дифференциалом (40:60 в пользу задней оси).
Прайс-лист на Mercedes G350d обещают опубликовать в январе, тогда же дилеры начнут принимать заказы. Стоить дизельный G-Class должен в районе 7,5 млн рублей. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2019 года.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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