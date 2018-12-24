24 декабря 2018, 12:36

Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию

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Компания Mercedes-Benz, как и обещала, вывела к концу года на рынок дизельную модификацию внедорожника G-Class нового поколения. Mercedes G350d оснастили двигателем OM656, уже известным по новым вседорожникам GLE. Агрегат объемом 2,9 литра выдает 286 лошадиных сил.
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  Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию Mercedes G Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию Mercedes G Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию Mercedes G Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию Mercedes G Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию
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Новый двигатель в 2017 году дебютировал на седанах S-Class, а в нынешнем пополнил моторную гамму CLS и E-Class, а также новых кроссоверов GLE. Мотор отвечает самым жестким на сегодняшний день экологическим требованиям. Он соответствует стандарту Euro 6d-TEMP. Рядный шестицилиндровый агрегат объемом 2,9 литра получил систему мочевинной нейтрализации.

На Mercedes-Benz G-Class он выдает 286 л.с., а максимальный крутящий момент, равный 600 Нм, доступен уже при 1200 об/мин. Прежний 3,0-литровый дизель предшественника имел отдачу 245 л.с., а тяга в 600 Нм возникала при 1600 об/мин. Новый агрегат позволяет внедорожнику разогнаться с места до «сотни» за 7,4 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Впервые дизельный мотор получил активные опоры, которые снижают вибрацию и повышают комфорт во время движения. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с несимметричным межосевым дифференциалом (40:60 в пользу задней оси).

Прайс-лист на Mercedes G350d обещают опубликовать в январе, тогда же дилеры начнут принимать заказы. Стоить дизельный G-Class должен в районе 7,5 млн рублей. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2019 года.
Новинки и концепт кары Mercedes Benz Бенц, Мерседес Г класс
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Брутальней не бывает. ТОП-5 мужских внедорожников
Огромное спасибо Вам Арина (или как там вас по настоящему величают) теперь я сирый и убогий неграмотный буду знать что Ваши публикации это мемуары пациента клиники им.Кащенко и буду бежать от этого бреда как от чумы
Николай
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
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Новый Mercedes-Benz G-Class получил дизельную версию
{{material_125333}}Новый двигатель в 2017 году дебютировал на седанах S-Class, а в нынешнем пополнил моторную гамму CLS и E-Class, а также новых кроссоверов GLE. Мотор отвечает самым жестким на сегодняшний день экологическим требованиям. Он соответствует стандарту Euro 6d-TEMP. Рядный шестицилиндровый агрегат объемом 2,9 литра получил систему мочевинной нейтрализации.На Mercedes-Benz G-Class он выдает 286 л.с., а максимальный крутящий момент, равный 600 Нм, доступен уже при 1200 об/мин. Прежний 3,0-литровый дизель предшественника имел отдачу 245 л.с., а тяга в 600 Нм возникала при 1600 об/мин. Новый агрегат позволяет внедорожнику разогнаться с места до «сотни» за 7,4 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.Впервые дизельный мотор получил активные опоры, которые снижают вибрацию и повышают комфорт во время движения. Двигатель работает в паре с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода с несимметричным межосевым дифференциалом (40:60 в пользу задней оси).Прайс-лист на Mercedes G350d обещают опубликовать в январе, тогда же дилеры начнут принимать заказы. Стоить дизельный G-Class должен в районе 7,5 млн рублей. Первые покупатели получат свои автомобили весной 2019 года.
2018-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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