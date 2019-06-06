Новый Mercedes-Benz GLB: первый официальный тизер
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Компания Mercedes-Benz опубликовала первое тизерное изображение серийной версии кроссовера GLB, а значит, премьера модели не за горами. В аннотации к фото сказано, что новый кроссовер умен, как смартфон и практичен, как многофункциональный инструмент – мультитул.
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На опубликованном тизере мы видим силуэт Mercedes-Benz GLB, по очертаниям напоминающий старшего «брата» GLС. Однако автопроизводитель заявляет, что новинка не станет его уменьшенной копией, а получит уникальный дизайн. В открытую дверь можно заметить уже знакомую нам конфигурацию: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель объединена с сенсорным экраном аналогичного размера, который отвечает за управление медиасистемой MBUX.
Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class, с которым разделит большинство агрегатов, включая моторы и трансмиссию. Под капотом кроссовера будет работать 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка». Над ней в дальнейшем поработают специалисты AMG-подразделения, чтобы выпустить «заряженные» версии модели. Особенностью Mercedes-Benz GLB станет третий ряд сидений, которого нет даже у кроссоверов GLС-класса. Точная дата премьеры пока не называется. Можно предположить, что новинку представят в течение ближайших нескольких недель.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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