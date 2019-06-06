6 июня 2019, 12:04

Новый Mercedes-Benz GLB: первый официальный тизер

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Компания Mercedes-Benz опубликовала первое тизерное изображение серийной версии кроссовера GLB, а значит, премьера модели не за горами. В аннотации к фото сказано, что новый кроссовер умен, как смартфон и практичен, как многофункциональный инструмент – мультитул.
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В апреле на автосалоне в Шанхае компания Mercedes-Benz представила прототип нового GLB. Компактный кроссовер выглядел практически готовым к производству. Серийный вариант, скорее всего, представят публике в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Онлайн презентация может состоять еще раньше. 

На опубликованном тизере мы видим силуэт Mercedes-Benz GLB, по очертаниям напоминающий старшего «брата» GLС. Однако автопроизводитель заявляет, что новинка не станет его уменьшенной копией, а получит уникальный дизайн. В открытую дверь можно заметить уже знакомую нам конфигурацию: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель объединена с сенсорным экраном аналогичного размера, который отвечает за управление  медиасистемой MBUX.

Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class, с которым разделит большинство агрегатов, включая моторы и трансмиссию. Под капотом кроссовера будет работать 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка». Над ней в дальнейшем поработают специалисты AMG-подразделения, чтобы выпустить «заряженные» версии модели. Особенностью Mercedes-Benz GLB станет третий ряд сидений, которого нет даже у кроссоверов GLС-класса. Точная дата премьеры пока не называется. Можно предположить, что новинку представят в течение ближайших нескольких недель.


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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Новый Mercedes-Benz GLB: первый официальный тизер
{{material_126286}}В апреле на автосалоне в Шанхае компания Mercedes-Benz представила прототип нового GLB. Компактный кроссовер выглядел практически готовым к производству. Серийный вариант, скорее всего, представят публике в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте. Онлайн презентация может состоять еще раньше. На опубликованном тизере мы видим силуэт Mercedes-Benz GLB, по очертаниям напоминающий старшего «брата» GLС. Однако автопроизводитель заявляет, что новинка не станет его уменьшенной копией, а получит уникальный дизайн. В открытую дверь можно заметить уже знакомую нам конфигурацию: 12,3-дюймовая цифровая приборная панель объединена с сенсорным экраном аналогичного размера, который отвечает за управление  медиасистемой MBUX.Новый Mercedes-Benz GLB построен на одной платформе с A-Class, с которым разделит большинство агрегатов, включая моторы и трансмиссию. Под капотом кроссовера будет работать 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка». Над ней в дальнейшем поработают специалисты AMG-подразделения, чтобы выпустить «заряженные» версии модели. Особенностью Mercedes-Benz GLB станет третий ряд сидений, которого нет даже у кроссоверов GLС-класса. Точная дата премьеры пока не называется. Можно предположить, что новинку представят в течение ближайших нескольких недель.
2019-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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