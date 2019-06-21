21 июня 2019, 20:39
Новый Mercedes-Benz GLS: названы рублевые цены
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Российский офис Mercedes-Benz опубликовал цены флагманского вседорожника GLS нового поколения. Дизельный вариант обойдется минимум в 6,9 млн рублей, бензиновый – в 7,1 млн рублей.
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Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения ...Читать далее
Базовым станет дизельный вседорожник Mercedes-Benz GLS 400d (от 6 900 000 рублей), оснащенный 2,9-литровым турбодизелем мощностью 330 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Под капотом Mercedes-Benz GLS 450 (от 7 100 000 рублей) трудится 3,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 367 сил и 500 Нм момента. Оба агрегата сочетаются с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода 4Matic+. Выпускать новый Mercedes-Benz GLS для России будут на недавно открывшемся заводе в подмосковном Солнечногорске.
Список базового оборудования Premium включает в себя трехрядный салон, информационно-развлекательную систему MBUX с навигатором, 2-зонный климат-контроль, подогрев всех сидений, камеру заднего вида, люк, светодиодную оптику и 21-дюймовые колесные диски. Вседорожники в топовой комплектации First Class будут возить с американского завода в Таскалусе (Алабама, США). Такие автомобили оснащаются активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control, креслами с функцией массажа, премиальной отделкой салона и уникальными пакетами опций.
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Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
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