21 июня 2019, 20:39

Новый Mercedes-Benz GLS: названы рублевые цены

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Российский офис Mercedes-Benz опубликовал цены флагманского вседорожника GLS нового поколения. Дизельный вариант обойдется минимум в 6,9 млн рублей, бензиновый – в 7,1 млн рублей.
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
Новый Mercedes Benz GLS названы рублевые цены
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Новый Mercedes-Benz GLS представили в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Флагманский вседорожник стал немного больше и значительно технологичнее предшественника. Российским покупателям предложат две версии новинки: дизельную GLS 400d (330 л.с.) и бензиновую GLS 450 (367 л.с.). Топовую модификацию GLS 580 (489 л.с.) с новым битурбомотором V8 (489 л.с., 700 Нм) продавать в нашей стране пока не планируют.

Базовым станет дизельный вседорожник Mercedes-Benz GLS 400d (от 6 900 000 рублей), оснащенный 2,9-литровым турбодизелем мощностью 330 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Под капотом Mercedes-Benz GLS 450 (от 7 100 000 рублей) трудится 3,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 367 сил и 500 Нм момента. Оба агрегата сочетаются с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода 4Matic+. Выпускать новый Mercedes-Benz GLS для России будут на недавно открывшемся заводе в подмосковном Солнечногорске.

Список базового оборудования Premium включает в себя трехрядный салон, информационно-развлекательную систему MBUX с навигатором, 2-зонный климат-контроль, подогрев всех сидений, камеру заднего вида, люк, светодиодную оптику и 21-дюймовые колесные диски. Вседорожники в топовой комплектации First Class будут возить с американского завода в Таскалусе (Алабама, США). Такие автомобили оснащаются активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control, креслами с функцией массажа, премиальной отделкой салона и уникальными пакетами опций.

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Отзывы по теме
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
Да уж, в таких машинах действительно самое грустное - это цена. За такие деньги испытывать его выдающиеся внедорожные качества на российском бездорожье рука не поднимется. Для этих целей проще десяток Патриотов купить. А по городу ездить на постоянном полном приводе, да с таким расходом топлива могут ...
Максим
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
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Новый Mercedes-Benz GLS: названы рублевые цены
{{material_126313}}Новый Mercedes-Benz GLS представили в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке. Флагманский вседорожник стал немного больше и значительно технологичнее предшественника. Российским покупателям предложат две версии новинки: дизельную GLS 400d (330 л.с.) и бензиновую GLS 450 (367 л.с.). Топовую модификацию GLS 580 (489 л.с.) с новым битурбомотором V8 (489 л.с., 700 Нм) продавать в нашей стране пока не планируют.Базовым станет дизельный вседорожник Mercedes-Benz GLS 400d (от 6 900 000 рублей), оснащенный 2,9-литровым турбодизелем мощностью 330 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Под капотом Mercedes-Benz GLS 450 (от 7 100 000 рублей) трудится 3,0-литровый бензиновый двигатель, выдающий 367 сил и 500 Нм момента. Оба агрегата сочетаются с 9-диапазонным «автоматом» и системой полного привода 4Matic+. Выпускать новый Mercedes-Benz GLS для России будут на недавно открывшемся заводе в подмосковном Солнечногорске.Список базового оборудования Premium включает в себя трехрядный салон, информационно-развлекательную систему MBUX с навигатором, 2-зонный климат-контроль, подогрев всех сидений, камеру заднего вида, люк, светодиодную оптику и 21-дюймовые колесные диски. Вседорожники в топовой комплектации First Class будут возить с американского завода в Таскалусе (Алабама, США). Такие автомобили оснащаются активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control, креслами с функцией массажа, премиальной отделкой салона и уникальными пакетами опций.
2019-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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