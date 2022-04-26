Новый Mercedes-Benz T-Class: фото и подробности
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
В моторную гамму вошли четыре агрегата: дизельный объемом 1,5 литра и мощностью 95 л.с. (260 Нм) или 116 л.с. (270 Нм), а также 1,33-литровый бензиновый мощностью 102 л.с. (200 Нм) или 131 л.с. (240 Нм). Коробки передач: 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот».
Объем багажника – 520 литров, при необходимости можно сложить задний диван в ровный пол. Стандартно Mercedes-Benz T-класса оснащается одинарной задней дверью, в качестве опции можно заказать двухстворчатую. Все автомобили по умолчанию получили мультимедийный комплекс MBUX с 7,0-дюймовым экраном, 5,5-дюймовый дисплей для водителя и мультируль с сенсорными кнопками, а также 7 подушек безопасности и набор водительских ассистентов. Цены в Европе начинаются от 30 тысяч евро. В перспективе планируют выпустить 7-местную версию.
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