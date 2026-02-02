Роскошный внедорожник Maybach с пробегом 6 тысяч км неожиданно выставлен на продажу через аукцион — почему владелец не воспользовался обычными способами продажи

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 05:34

Новый Mercedes-Maybach GLS с минимальным пробегом оказался на аукционе без видимых повреждений

Новый Mercedes-Maybach GLS с минимальным пробегом оказался на аукционе без видимых повреждений

Роскошный внедорожник Maybach с пробегом 6 тысяч км неожиданно выставлен на продажу через аукцион — почему владелец не воспользовался обычными способами продажи

Новый Mercedes-Maybach GLS с минимальным пробегом оказался на аукционе без видимых повреждений

В аукционном дворе появился почти новый Mercedes-Maybach GLS с пробегом чуть более 6 тысяч километров и без видимых дефектов. Почему столь дорогой и престижный автомобиль оказался среди лотов, и что могло стать причиной столь странного решения владельца - разбираемся в деталях.

В аукционном дворе появился почти новый Mercedes-Maybach GLS с пробегом чуть более 6 тысяч километров и без видимых дефектов. Почему столь дорогой и престижный автомобиль оказался среди лотов, и что могло стать причиной столь странного решения владельца - разбираемся в деталях.

Среди сотен автомобилей на аукционе Copart неожиданно появился Mercedes-Maybach GLS — внедорожник, который до сих пор считается символом успеха и роскоши. Его пробег - всего 6 365 километров, внешне машина выглядит абсолютно целой: ни царапин, ни вмятин, ни следования серьезных происшествий. Но почему такой автомобиль появился на аукционе, а не на витрине премиального автосалона или в объявлении на популярном сайте?

Ситуация вызывает вопросы не только у экспертов, но и у простых автолюбителей. Обычно подобные машины предпочитают продавать через проверенные каналы связи, чтобы получить доступ к высокой цене. Однако в данном случае Maybach GLS появился среди автомобилей, которые часто выставляются после аварий, угона или серьезных технических проблем. Но на первый взгляд никаких признаков неисправностей нет.

Внимание к этому лоту подогревает и тот факт, что речь идет о практически новом автомобиле, который еще не успел потерять в цене. Владелец мог бы выставить его на продажу через специализированные площадки, где спрос на такие модели стабильно высок. Но вместо этого машина оказалась на аукционе, где часто продают транспорт после страховых случаев или с юридическими сложностями.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации могут быть связаны с целыми рядом причин. Иногда владелец спешит расстаться с автомобилем из-за скрытых дефектов, которые не выявляются при внешнем осмотре. В других случаях речь идет о мелких тонкостях, например, об оспаривании прав собственности, проблемах с документами или даже подозрениях в мошенничестве. Не исключено и то, что автомобиль мог пройти как страховой случай, который не оставил видимых следов, но сделал дальнейшее использование невозможным или невыгодным.

Еще один возможный вариант – финансовые трудности владельца. В условиях нестабильной экономической ситуации даже состоятельные люди иногда быстро расстаются с дорогами активами. Аукцион в таком случае становится самым быстрым способом получить деньги, пусть и с потерей частичной стоимости.

Возможно, владелец просто не захотел тратить время на самостоятельную продажу и предпочел доверить это дело аукциону, рассмотрев альтернативный ход. Но для рынка премиальных автомобилей такой подход является исключением из правил.

История с Mercedes-Maybach GLS на аукционе - наглядный пример того, как в неоднозначных ситуациях могут оказаться даже самые дорогие и престижные автомобили. Это означает: за пределами лоска могут скрываться обстоятельства, о которых покупатель узнает только после покупки. В любом случае, в подобных случаях стоит задуматься о прозрачности сделки на вторичном рынке и необходимости тщательной проверки даже самых, казалось бы, эффективных машин.

Упомянутые марки: Maybach
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Майбах

Похожие материалы Майбах

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Республика Татарстан Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться