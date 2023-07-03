Новый минивэн Volkswagen уворачивается от лосей лучше предшественника, но ему далеко до «одноклассника» из Китая

Европейская версия Volkswagen ID.Buzz оснащена единственным электромотором на задней оси мощностью 204 л.с. (310 Нм) и тяговой батареей емкостью 82 кВт-ч. Такой автомобиль может разгоняться до 145 км/ч и проезжать без подзарядки до 450 километров. Но экспертам KM77 таких скоростей не требовалось. Их больше интересовала управляемость минивэна.

Напомним, «лосиный тест» имитирует внезапное появление на дороге лося. Если животное близко, а встречного транспорта нет, лучше не тормозить, а выехать на встречную полосу, обогнуть его и затем быстро вернуться в свой ряд. Как ясно из названия, журналисты KM77 стремятся пройти тест на скорости 77 км/ч, хотя на родине испытания, в Швеции, он считается пройденным, если маневр удалось совершить на скорости 70 км/ч. Устойчивость современного автомобиля на дороге обеспечивают различные электронные системы.

Фото: Volkswagen

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Однако, Volkswagen ID.Buzz оказался далеко позади своего китайского «одноклассника». Электрический минивэн Maxus Euniq 5 смог объехать воображаемого лося на скорости в 76 км/ч, что, по мнению журналистов KM77, можно считать настоящим подвигом для автомобиля такого класса.

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