Новый минский вездеход 8x8 добрался до украинского рынка
Фото: МАЗ
МАЗ 63362L – новая разработка Минского автозавода. У автомобиля полный привод и турбодизельный 12-литровый агрегат Weichai WP12 мощностью 460 л.с., который работает в паре с автоматической КП Allison.
Грузоподъемность нового белорусского шасси составляет 22 950 кг, при этом технически допустимая общая масса – 38 тонн. Длина монтажной рамы составляет 8 605 мм.
Как отмечает пресс-служба МАЗ, завод «планомерно расширяет модельный ряд на Украине, заходя в новые сегменты рынка». Грузовик МАЗ-63362L с колесной формулой 8х8 не станет большим откровением для местных потребителей – здесь уже не один год трудятся минские модели «4х4» и «6х6». Причем, многие из них находятся на службе в украинской армии - например, машины черкасской сборки.
Как отмечает «самостийная» пресса, в 2021 году автомобили МАЗ заняли лидирующую позицию на украинском рынке новых грузовиков, полная масса которых превышает 3,5 тонны. Доля белорусских машин в данном сегменте рынка достигла 21%.
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