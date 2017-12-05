5 декабря 2017, 10:16
Новый Mitsubishi Eclipse Cross прибудет в Россию весной
Компания «ММС Рус» объявила о том, что российские продажи нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross начнутся не позднее начала лета 2018 года. Рублёвые цены и комплектации будут объявлены позднее, но уже точно известно, что в нашей стране будут доступны только бензиновые версии паркетника.
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Габаритные размеры паркетника – 4405х1805х1685 мм – действительно свидетельствуют о компактности нового SUV, выполненного в кузове купе, который дополнит линейку кроссоверов Mitsubishi, в настоящее время состоящую из компактного ASX, а также среднеразмерных моделей Outlander и Outlander PHEV.
Остается добавить, что серийное производство Eclipse Cross налажено на заводе Mitsubishi в японском городе Оказаки.
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31.07.2017, 20:53
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