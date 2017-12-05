5 декабря 2017, 10:16

Новый Mitsubishi Eclipse Cross прибудет в Россию весной

Компания «ММС Рус» объявила о том, что российские продажи нового компактного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross начнутся не позднее начала лета 2018 года. Рублёвые цены и комплектации будут объявлены позднее, но уже точно известно, что в нашей стране будут доступны только бензиновые версии паркетника.
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  Новый Mitsubishi Eclipse Cross прибудет в Россию весной Mitsubishi Eclipse Новый Mitsubishi Eclipse Cross прибудет в Россию весной
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По расчётам руководства российского представительства Mitsubishi модель станет основной новинкой бренда на нашем авторынке. Новый Eclipse Cross оснащён 1,5-литровым турбированным мотором с отдачей 163 л.с. и максимальным крутящим моментом в 250 Ньютон-метров, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией в переднеприводной версии и с вариатором в модификации с полным приводом. 

Габаритные размеры паркетника – 4405х1805х1685 мм – действительно свидетельствуют о компактности нового SUV, выполненного в кузове купе, который дополнит линейку кроссоверов Mitsubishi, в настоящее время состоящую из компактного ASX, а также среднеразмерных моделей Outlander и Outlander PHEV. 

Остается добавить, что серийное производство Eclipse Cross налажено на заводе Mitsubishi в японском городе Оказаки.
Новинки и концепт кары Митсубиси, Мицубиси Еклипс

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Новый Mitsubishi Eclipse Cross прибудет в Россию весной
{{material_121437}}По расчётам руководства российского представительства Mitsubishi модель станет основной новинкой бренда на нашем авторынке. Новый Eclipse Cross оснащён 1,5-литровым турбированным мотором с отдачей 163 л.с. и максимальным крутящим моментом в 250 Ньютон-метров, работающим в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией в переднеприводной версии и с вариатором в модификации с полным приводом. Габаритные размеры паркетника – 4405х1805х1685 мм – действительно свидетельствуют о компактности нового SUV, выполненного в кузове купе, который дополнит линейку кроссоверов Mitsubishi, в настоящее время состоящую из компактного ASX, а также среднеразмерных моделей Outlander и Outlander PHEV. Остается добавить, что серийное производство Eclipse Cross налажено на заводе Mitsubishi в японском городе Оказаки.
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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