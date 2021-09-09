Новый Mitsubishi Outlander доказал свою безопасность на краш-тесте
Фото: iihs.org
Новый Outlander может похвастаться множеством электронных систем безопасности, включая комплекс MI-PILOT Assist, в который входит адаптивный круиз-контроль (ACC) и система удержания полосы движения (LKA). Электроника ведет автомобиль по шоссе, соблюдая заданную дистанцию и удерживая машину в центре полосы движения. На основе данных навигатора система может автоматически регулировать скорость, притормаживая на поворотах.
К другим системам безопасности относятся: система предотвращения лобового столкновения (FCM), система предупреждения о лобовом столкновении с прогнозированием (PFCW), активная система помощи в «слепых» зонах (ABSA), система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) и система предотвращения выезда с полосы движения (LDP). Outlander также оснащен 11 подушками безопасности, включая переднюю центральную подушку безопасности для водительского сиденья и боковые подушки безопасности для сидений второго ряда.
Напомним, премьера Outlander нового поколения прошла в феврале 2021 года. Кроссовер стал первым автомобилем Mitsubishi, созданным под прямым влиянием альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Он переехал с оригинальной платформы Mitsubishi на модульную архитектуру CMF-C/D от Renault-Nissan, на которой построен также новый Nissan X-Trail. Дизайн нового Outlander выполнен в фирменном стиле Mitsubishi Dynamic Shield.
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