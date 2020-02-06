6 февраля 2020, 15:35
Новый мотоцикл «Восход» почти 30 лет простоял в гараже в заводской упаковке
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Фото: motor.ru
В украинском городе Николаеве в одном из гаражей обнаружили уникальный мотоцикл. Советский «Восход» был куплен в 1993 году и с тех пор стоял без движения. Даже из заводского ящика не достали.
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
Фото: motor.ru
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Мотоциклы семейства «Восход» выпускались в Советском Союзе с 1965 года. Производство последней версии с индексом 3М-01 началось в 1989 году. Мотоциклы отличались модернизированным одноцилиндровым двухтактным мотором с лепестковым клапаном, который предотвращал обратный выброс рабочей смеси и повышал крутящий момент. В итоге, мощность увеличилась на 1 лошадиную силу – до 14 сил. Согласно техпаспорту, мотоцикл мог развивать скорость до 105 км/ч. Расход топлива составлял порядка 4 – 4,2 литров на «сотню».
Комментарии
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