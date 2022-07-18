Новый небольшой минивэн Hyundai на базе Creta за 925 тысяч рублей (фото)

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Минивэнов без раздвижных дверей не было уже много лет. Самым известным представителем можно назвать Mazda MPV, а среди более «свежих» примеров – Mercedes-Benz R-Class и Chevrolet Orlando. На очередной эксперимент решились дизайнеры Hyundai, которые заменили традиционные для минивэнов задние раздвижные двери на обычные распашные.

Несмотря на внешнее сходство с более крупным и стильным Hyundai Staria, новый Stargazer – это бюджетный небольшой автомобиль с тремя рядами сидений для небогатых стран Юго-Восточной Азии. Сборку наладят на заводе в Индонезии, где уже выпускают рестайлинговый кроссовер Creta второго поколения. Габаритная длина Stargazer достигает 4 460 мм, ширина – 1 780 мм, высота – 1 690 мм, а размер колесной базы – 2 780 мм. В трехрядной компоновке объем багажника составляет всего 200 литров. Если сложить третий ряд сидений, то полезное пространство увеличивается до 585 литров.

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В список базового оснащения входят две подушки безопасности, ABS, галогеновые фары и медиасистема с 8,0-дюймовым дисплеем. В более дорогих версиях покупателям предложат светодиодную оптику, камеру заднего вида с парктроником, 6-местный (вместо стандартного 7-местного) салон с креслами, обитыми эко-кожей, до шести подушек безопасности и комплекс электронных ассистентов. Цены начинаются от 243 300 000 индонезийских рупий, что в пересчете по актуальному курсу составляет 925 тысяч рублей.

Упомянутые модели: Hyundai Staria (от 2 149 000 Р )

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