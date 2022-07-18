Новый небольшой минивэн Hyundai на базе Creta за 925 тысяч рублей (фото)
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Несмотря на внешнее сходство с более крупным и стильным Hyundai Staria, новый Stargazer – это бюджетный небольшой автомобиль с тремя рядами сидений для небогатых стран Юго-Восточной Азии. Сборку наладят на заводе в Индонезии, где уже выпускают рестайлинговый кроссовер Creta второго поколения. Габаритная длина Stargazer достигает 4 460 мм, ширина – 1 780 мм, высота – 1 690 мм, а размер колесной базы – 2 780 мм. В трехрядной компоновке объем багажника составляет всего 200 литров. Если сложить третий ряд сидений, то полезное пространство увеличивается до 585 литров.
В список базового оснащения входят две подушки безопасности, ABS, галогеновые фары и медиасистема с 8,0-дюймовым дисплеем. В более дорогих версиях покупателям предложат светодиодную оптику, камеру заднего вида с парктроником, 6-местный (вместо стандартного 7-местного) салон с креслами, обитыми эко-кожей, до шести подушек безопасности и комплекс электронных ассистентов. Цены начинаются от 243 300 000 индонезийских рупий, что в пересчете по актуальному курсу составляет 925 тысяч рублей.
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Три вещи, которые нужно знать о техническом обслуживании минивэна
Для многих семей минивэны являются одним из наиболее практичных видов транспортных средств. Они предлагают много места для детей, домашних животных и различного скарба, зачастую радуя обилием функций для эффективной загрузки/выгрузки.Читать далее
-
18.02.2022, 08:41
Космический минивен Hyundai Staria получил впечатляющую цену: подробности о комплектациях
Российские дилеры Hyundai начали принимать заказы на минивены и цельнометаллические фургоны Staria. Базовый утилитарный фургон стоит минимум 2,1 млн рублей, а топовый минивен оценили дороже 4 млн рублей.Читать далее
-
17.02.2022, 16:22
Тест-драйв Hyundai Staria: внештатный командир Земли
Новичок российской линейки Hyundai выглядит спустившимся с небес: однообъемный кузов с большой площадью остекления, просторный трансформируемый салон с передней панелью от «звездолета» да россыпь светодиодных «звездочек» в оптике. Как там у Гагарина: «Поехали»!?Читать далее
-
11.02.2022, 12:04
5 главных новинок Hyundai в России в 2022 году
Компания Hyundai приготовила в этом году для России сразу несколько интересных новинок: среди них есть обновленный кроссовер, минивен с космическим дизайном и даже электрокар.Читать далее
-
11.01.2022, 13:48
Космический минивен Hyundai для России: подробности и моторы
Компания Hyundai оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый минивен Staria с футуристическим дизайном. Россиянам предложат на выбор пассажирскую версию на 7 или 8 мест и цельнометаллический фургон с 3-местной кабиной.Читать далее
-
18.08.2021, 20:53
Космический минивен Hyundai Staria оценили в 4,8 млн рублей
Немецкие дилеры Hyundai начали принимать заказы на минивен Staria. Первым в продажу поступит топовая версия Signature по цене от 56 150 евро или порядка 4,8 млн рублей в пересчете по курсу. Более доступные комплектации обещают вывести на рынок только в следующем году.Читать далее
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