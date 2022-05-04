Новый немецкий автомобиль назвали «шариком для поцелуев»
Фото: Electric Brands
Фото: Electric Brands
Фото: Electric Brands
Фото: Electric Brands
Фото: Electric Brands
Фото: Electric Brands
Спекуляции по поводу так называемого «процесса экономической реструктуризации» и новых стратегий, объявленных на домашней странице производителя автомобилей Artega, ведутся с прошлого года. И теперь, по сообщению немецкой прессы, все встало на свои места - бренд Artega будет полностью интегрирован в группу компаний Electric Brands и получит новое руководство.
Маленькая вспышка в стиле «ретро»
Уже заявлено, что первым продуктом станет электрический двухместный автомобильчик Karo, который должен выйти в свет в начале следующего года. Отличительной особенностью «шарика для поцелуев», как его окрестили, является дверь, открывающаяся вперед - это позволяет автомобилю длиной всего 2,48 метра и шириной 1,50 метра парковаться поперек.
Располагая дальностью хода до 200 км, электромобиль прилично оборудован для передвижения по тесным городским улицам. При этом малыш развивает максимальную скорость 90 км/ч, и это, как вы понимаете, без вредных выбросов.
Важная деталь - легкий автомобиль построен по тому же конструктивному принципу, что и Xbus - это делает его идеальным вариантом для линейки Electric Brands AG. Других подробностей о серийной версии Karo пока нет, во всяком случае, автопроизводитель хранит на сей счет молчание.
Внешне Karo похож на легкий электромобиль Microlino, который был разработан совместными усилиями Artega и швейцарской компании Micro Mobility Systems AG, причем с явной оглядкой на легендарный BMW Isetta. Производство Microlino должно стартовать в текущем году, как будет на самом деле, пока не известно.
Не фартовый старт Artega
Изначально основанная в 2006 году как производитель спортивных автомобилей известным в Германии поставщиком Paragon, компания Artega Automobile Gmbh обанкротилась в 2012-м, после неудачной продажи азиатскому инвестору. При этом, несмотря на своё короткое пребывание на рынке, компания оставила после себя несколько передовых технологий, интересных современным автопроизводителям. Идеи были выкуплены концерном Volkswagen.
Над экстерьером автомобиля поработал дизайнер Хенрик Фискер, планировавший долгосрочное сотрудничество с Artega. Были представлены 300-сильное 6-цилиндровое купе и его гибридная модификация SE мощностью 380 л. с. Перед самым выпуском вдруг выяснилось, что аккумулятор склонен к быстрому износу, в результате чего производство остановили.
Выпуск Artega GT возобновился в 2015-м. Двумя годами позже в той же Женеве был представлен электрический спорткар мощностью 1 020 л.с. Разгон до 100 км/ч занимал 5 секунд. Электромотор увеличил массу купе более чем на 300 кг. Без подзарядки машина могла проехать порядка 300 км. Стоимость GT - от 70 до 79 тыс. евро, в зависимости от типа двигателя.
Но проект вновь застопорился, и в 2019-м Artega окончательно решила заняться сборкой и продажами автомобиля Karo. На апрель 2020-го был запланирован выход на рынок, но снова этого не произошло – помешала пандемия коронавируса.
«Швейцарский карманный ножик»
Xbus длиной 3,95 метра, шириной 1,6 метра и высотой 1,96 метра (при колесной базе 2,2 метра) может выступать в роли муниципального автомобиля, микроавтобуа, фургона и даже кемпера. С такими размерами и снаряженной массой от 450 до 600 кг Xbus относится к тому же классу, что и Renault Twizy.
В салоне крупный руль и угловатая приборная панель, напоминающая «фольксвагеновский Булли». В центре - 10,2-дюймовый дисплей, который, разумеется, можно подключить к телефону с помощью Apple Carplay и Android Auto.
Вариантов привода нет: Xbus всегда поставляется с 4 моторами (по одному на каждом колесе, которые генерируют по 20 л.с. каждый), благодаря чему электромобиль всегда имеет полный привод и может вращаться на месте, как пикап Rivian. Однако эта функция является опционной. Информации о ходовых возможностях пока нет, но максимальная скорость должна быть ниже 100 км/ч.
По данным производителя, портфель заказов на Xbus – это 16 000 потенциальных покупателей. При этом заказчики должны понимать, что «электрик» не дешевый: вариант автобуса стоит минимум 21 560 евро. За внедорожный кемпер, который в стандартной комплектации оборудован кухней, баком с пресной водой, холодильником, телевизором и лежаками размером 2,1x1,3 метра, придется заплатить не менее 31 680 евро. Поскольку Xbus зарегистрирован как легковушка, к сожалению, для него не распространяется экологическая премия.
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