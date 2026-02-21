Виртуальный концепт Nissan GT-R R36 удивил фанатов огненными деталями и намеками на смену эпохи

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

21 февраля 2026, 06:01

Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой

Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой

Виртуальный концепт Nissan GT-R R36 удивил фанатов огненными деталями и намеками на смену эпохи

Новый Nissan GT-R R36: цифровой прототип с огненными выхлопами и среднемоторной схемой

Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.

Виртуальный образ нового Nissan GT-R R36 с среднемоторной компоновкой и эффектными огненными выхлопами вызвал бурю обсуждений среди поклонников. Почему этот проект так важен для будущего легендарной модели и что он может означать для рынка спорткаров - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире не утихают споры о будущем Nissan GT-R - культового спорткара, который с конца 1960-х стал символом японской инженерии и скорости. На фоне слухов о возможном завершении эпохи прошлого поколения, в сети появился цифровой концепт R36, который буквально взорвал воображение поклонников: среднемоторная компоновка, агрессивный дизайн и пламя, вырывающееся из выхлопных труб.

Этот виртуальный проект не просто очередная фантазия на GT-R. Он отражает растущий запрос на радикальные перемены в сегменте суперкаров, где традиционные схемы и решения уже не вызывают прежнего восторга. Среднемоторная архитектура, ранее нехарактерная для Nissan GT-R, может стать ответом на вызовы времени и экономии, которые давно используют аналогичные решения для достижения более высокой управляемости и динамики.

Визуально концепция использует сочетание узнаваемых черт GT-R и совершенно новых элементов. Массивные воздухозаборники, острые линии кузова, посадка и, конечно же, эффектные языки пламени из выхлопа - все это создает образ машины, готовой бросить вызов самым именитым суперкарам. Такой подход тщательно рассчитан на то, чтобы привлечь внимание не только фанатов марки, но и тех, кто следит за мировыми тенденциями в автодизайне.

Интересно, что появление подобных цифровых прототипов часто предвосхищает реальные перемены в модельных рядах автопроизводителей. В условиях, когда рынок требует новых эмоций и решений, экспериментировать начинают даже самые консервативные бренды. Для Nissan GT-R это может означать не просто смену поколения, а настоящую революцию в философии модели.

Пока официальные лица Nissan хранят молчание о будущем GT-R, подобные проекты подогревают интерес к культовому статусу автомобиля. Вопрос лишь в том, решится ли компания воплотить столь смелые идеи в серийной версии или ограничится эволюционными изменениями. В любом случае внимание к теме не ослабевает, а ожидания поклонников только растут.

Упомянутые модели: Nissan GT-R (от 6 050 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Ярославль Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться