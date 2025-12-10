Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 15:33

Электрический Juke готовится к производству и поражает необычным внешним видом

Nissan готовит к выпуску новое поколение Juke EV. Кроссовер удивит смелым дизайном и технологиями от Leaf. Производство стартует уже в следующем году. Внешность новинки обещает быть самой эксцентричной в классе. Подробности о необычном электрокаре держатся в секрете.

Компания Nissan активно работает над следующим поколением своего популярного субкомпактного кроссовера Juke, который теперь станет полностью электрическим. Прототипы уже попадались на глаза фотошпионам, и каждый раз автомобиль вызывает все больше вопросов своим необычным обликом. Новый Juke EV будет отличаться не только технической начинкой, но и в некоторой степени смелыми разработками, вдохновленными концептами Hyper Punk и Hyper Urban, представленными в 2023 году.

Внешний вид будущей новинки обещает стать настоящим вызовом привычным представлениям о кроссоверах. Яркие линии, неожиданные формы и футуристические детали делают Juke EV лидером даже среди самых экстравагантных конкурентов. Производитель явно решил не ограничивать стандартные решения, а сделать ставку на индивидуальность и узнаваемость. Впрочем, это неудивительно: Juke  всегда славился своей неординарной внешностью, и новый электрокар продолжает эту традицию, выводя ее на новый уровень.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Ожидается, что Juke EV получит платформу и основные компоненты от уже хорошо зарекомендовавшего себя Nissan Leaf. Это означает, что кроссовер будет оснащен современным электроприводом, а также получит все преимущества последних разработок японской марки в области электромобилей. Производство моделей стартует уже в следующем году, а значит, ждать официальной премьеры осталось совсем недолго.

Пока подробные характеристики держатся в секрете, но эксперты уверены: новый Juke EV сможет предложить достойный запас хода, быстрый разгон и широкий набор электронных помощников. Внутри — современный интерьер с акцентом на цифровые технологии и комфорт. Судя по всему, Nissan делает ставку на молодежную аудиторию, которая ценит не только экологичность, но и оригинальный стиль.

Таким образом, Juke EV в 2027 году обещает стать одним из самых ярких и обсуждаемых электрокаров в своем сегменте. Остается только дождаться официальных премьер и узнать, наконец, смелыми ли окажутся решения японских инженеров и дизайнеров на примере.

Упомянутые модели: Nissan Juke (от 1 220 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
