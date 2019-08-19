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19 августа 2019, 17:35

Новый Nissan Juke представят в сентябре

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Компания Nissan назвала дату премьеры кроссовера Juke второго поколения. Презентация состоится через две недели, 3 сентября. Продажи в Европе стартуют в ноябре 2019 года. В Россию новинку Nissan привозить не планируют.
Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре

Фото Autocar

Новый Nissan Juke представят в сентябре
Новый Nissan Juke представят в сентябре
Новый Nissan Juke представят в сентябре
Новый Nissan Juke представят в сентябре
Новый Nissan Juke представят в сентябре
Новый Nissan Juke представят в сентябре
Новый Nissan Juke представят в сентябре
Новый Nissan Juke представят в сентябре
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Стильный Nissan Juke готовится сменить поколение. В преддверии премьеры Nissan организовал для европейских журналистов «предпросмотр» и дал возможность посидеть за рулем тщательно закамуфлированного прототипа. Кроссовер построен на модульной архитектуре CMF-B альянса Renault-Nissan. Эта же платформа лежит в основе новых Renault Captur и Renault Clio. Колесная база Juke второго поколения увеличилась до 2 636 мм (+106 мм), что делает его одним из наиболее просторных в своем классе. Длина выросла на 75 мм до 4 210 мм. Благодаря применению высокопрочной стали корпус стал на 13% жестче и на 6% легче.

Новый Juke получит 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор, который на Nissan Micra выдает 115 л.с. и 180 Нм. Выбросы СО2 находятся на уровне 111 – 118 г/км в зависимости от типа коробки передач. От вариатора решили отказаться. Теперь Juke оснащается 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Гибридная модификация пока официально не подтверждена, но у соплатформенного Captur она есть. Появление полностью электрической версии еще менее вероятно. 

Как рассказал директор по дизайну Nissan Мэтт Уивер, при создании облика нового кроссовера вдохновение черпали в концепт-карах GT-R 2020 Vision Gran Turismo и гибридном SUV Gripz, представленном осенью 2015 года на автосалоне во Франкфурте. Главной задачей дизайнеров было сохранить экстравагантный и одновременно спортивный облик, сгладив острые края и искоренив такие недостатки, как маленький багажник и тесное сидение второго ряда. Все эти цели достигнуты. В частности багажник увеличился с 354 до 422 литров. Дизайн сможем оценить уже через две недели. Новый Juke представят 3 сентября. Продажи стартуют в конце ноября. Ожидаемый рост цен составит от 5% до 10% по сравнению с текущей моделью. В России дилеры Nissan сейчас распродают последние экземпляры рестайлингового Juke первого поколения. Цены начинаются от 1,2 млн рублей. Новый кроссовер к нам пока везти не планируют.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Juke
Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Ольга
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Новый Nissan Juke представят в сентябре
{{material_126751}}Стильный Nissan Juke готовится сменить поколение. В преддверии премьеры Nissan организовал для европейских журналистов «предпросмотр» и дал возможность посидеть за рулем тщательно закамуфлированного прототипа. Кроссовер построен на модульной архитектуре CMF-B альянса Renault-Nissan. Эта же платформа лежит в основе новых Renault Captur и Renault Clio. Колесная база Juke второго поколения увеличилась до 2 636 мм (+106 мм), что делает его одним из наиболее просторных в своем классе. Длина выросла на 75 мм до 4 210 мм. Благодаря применению высокопрочной стали корпус стал на 13% жестче и на 6% легче.Новый Juke получит 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор, который на Nissan Micra выдает 115 л.с. и 180 Нм. Выбросы СО2 находятся на уровне 111 – 118 г/км в зависимости от типа коробки передач. От вариатора решили отказаться. Теперь Juke оснащается 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Гибридная модификация пока официально не подтверждена, но у соплатформенного Captur она есть. Появление полностью электрической версии еще менее вероятно. Как рассказал директор по дизайну Nissan Мэтт Уивер, при создании облика нового кроссовера вдохновение черпали в концепт-карах GT-R 2020 Vision Gran Turismo и гибридном SUV Gripz, представленном осенью 2015 года на автосалоне во Франкфурте. Главной задачей дизайнеров было сохранить экстравагантный и одновременно спортивный облик, сгладив острые края и искоренив такие недостатки, как маленький багажник и тесное сидение второго ряда. Все эти цели достигнуты. В частности багажник увеличился с 354 до 422 литров. Дизайн сможем оценить уже через две недели. Новый Juke представят 3 сентября. Продажи стартуют в конце ноября. Ожидаемый рост цен составит от 5% до 10% по сравнению с текущей моделью. В России дилеры Nissan сейчас распродают последние экземпляры рестайлингового Juke первого поколения. Цены начинаются от 1,2 млн рублей. Новый кроссовер к нам пока везти не планируют.
2019-08-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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