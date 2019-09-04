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4 сентября 2019, 00:01

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

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Фото: Nissan
Компания Nissan рассекретила одну из своих самых ярких моделей – кроссовер Juke второго поколения. Презентации одновременно прошли в Лондоне, Париже, Милане, Барселоне и Кельне. Широкой публике новинку покажут через неделю на автосалоне во Франкфурте.
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность

Фото: Nissan

Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
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Несмотря на свежий дизайн новый Nissan Juke сохранил узнаваемый стиль и пропорции. К обновлению внешности дизайнеры марки подошли очень трепетно, ведь именно благодаря своему неординарному облику кроссовер сумел заручиться доверием почти миллиона покупателей в Европе. 

Новое поколение построено на платформе CMF-B, которая роднит его с французским Renault Captur. Второй Juke немного прибавил в размерах и теперь его габариты составляют: длина – 4 210 мм (+75 мм), ширина – 1 800 мм (+35 мм), высота – 1595 мм (+30 мм). Салон стал заметно просторнее. Расстояние между рядами увеличилось на 58 мм, а потолок стал выше на 11 мм. Подрос и багажник – на 68 литров – до 422 литров. Одновременно масса автомобиля снизилась на 23 килограмма из-за использования в конструкции высокопрочных сталей.

В базовое оснащение вошла светодиодная оптика и электронный стояночный тормоз. За доплату доступна аудиосистема Bose, мультимедиа Nissan Connect с 8-дюймовым экраном и точкой доступа WiFi, комплекс электронных помощников ProPilot и отделка салона кожей и алькантарой.

В Россию новый Nissan Juke привозить не планируют. Продажи в Европе стартуют в ноябре 2019 года. Первой на рынок выйдет версия с 1,0-литровым турбомотором 1.0 DIG-T мощностью 117 л.с. Двигателю положена 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. Более мощный Juke с «турбочетверкой» и полным приводом появится в 2020 году.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Juke
Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Ольга
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Автомобили с акпп (на автомате) до 250000 рублей
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
Anton
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Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
{{material_126751}}Несмотря на свежий дизайн новый Nissan Juke сохранил узнаваемый стиль и пропорции. К обновлению внешности дизайнеры марки подошли очень трепетно, ведь именно благодаря своему неординарному облику кроссовер сумел заручиться доверием почти миллиона покупателей в Европе. Новое поколение построено на платформе CMF-B, которая роднит его с французским Renault Captur. Второй Juke немного прибавил в размерах и теперь его габариты составляют: длина – 4 210 мм (+75 мм), ширина – 1 800 мм (+35 мм), высота – 1595 мм (+30 мм). Салон стал заметно просторнее. Расстояние между рядами увеличилось на 58 мм, а потолок стал выше на 11 мм. Подрос и багажник – на 68 литров – до 422 литров. Одновременно масса автомобиля снизилась на 23 килограмма из-за использования в конструкции высокопрочных сталей.В базовое оснащение вошла светодиодная оптика и электронный стояночный тормоз. За доплату доступна аудиосистема Bose, мультимедиа Nissan Connect с 8-дюймовым экраном и точкой доступа WiFi, комплекс электронных помощников ProPilot и отделка салона кожей и алькантарой.В Россию новый Nissan Juke привозить не планируют. Продажи в Европе стартуют в ноябре 2019 года. Первой на рынок выйдет версия с 1,0-литровым турбомотором 1.0 DIG-T мощностью 117 л.с. Двигателю положена 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. Более мощный Juke с «турбочетверкой» и полным приводом появится в 2020 году.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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