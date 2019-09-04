4 сентября 2019, 00:01
Новый Nissan Juke сохранил яркую индивидуальность
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Фото: Nissan
Компания Nissan рассекретила одну из своих самых ярких моделей – кроссовер Juke второго поколения. Презентации одновременно прошли в Лондоне, Париже, Милане, Барселоне и Кельне. Широкой публике новинку покажут через неделю на автосалоне во Франкфурте.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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Новое поколение построено на платформе CMF-B, которая роднит его с французским Renault Captur. Второй Juke немного прибавил в размерах и теперь его габариты составляют: длина – 4 210 мм (+75 мм), ширина – 1 800 мм (+35 мм), высота – 1595 мм (+30 мм). Салон стал заметно просторнее. Расстояние между рядами увеличилось на 58 мм, а потолок стал выше на 11 мм. Подрос и багажник – на 68 литров – до 422 литров. Одновременно масса автомобиля снизилась на 23 килограмма из-за использования в конструкции высокопрочных сталей.
В базовое оснащение вошла светодиодная оптика и электронный стояночный тормоз. За доплату доступна аудиосистема Bose, мультимедиа Nissan Connect с 8-дюймовым экраном и точкой доступа WiFi, комплекс электронных помощников ProPilot и отделка салона кожей и алькантарой.
В Россию новый Nissan Juke привозить не планируют. Продажи в Европе стартуют в ноябре 2019 года. Первой на рынок выйдет версия с 1,0-литровым турбомотором 1.0 DIG-T мощностью 117 л.с. Двигателю положена 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. Более мощный Juke с «турбочетверкой» и полным приводом появится в 2020 году.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Анна Книга по эксплуатации, в самом начале код
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Берите росийскую машину, зачем вам нужны лишние проблемы и денежные траты. Можно найти хорошую б/ у машу или новую. Хотя что больше вам нравится то и берите.
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