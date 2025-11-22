Leaf 2026 стартует в Великобритании с выгодой – как получить скидку на покупку электрокара

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 ноября 2025, 14:41

Новый Nissan Leaf 2026 года из Сандерленда получил право на британский электромобильный грант

Новый Nissan Leaf 2026 года из Сандерленда получил право на британский электромобильный грант

Leaf 2026 стартует в Великобритании с выгодой – как получить скидку на покупку электрокара

Новый Nissan Leaf 2026 года из Сандерленда получил право на британский электромобильный грант

В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года. Модель собирают в Сандерленде, а покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку. Электрокар попал в список машин, на которые действует специальный грант. Узнайте, как получить скидку и что изменилось в новой версии.

В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года. Модель собирают в Сандерленде, а покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку. Электрокар попал в список машин, на которые действует специальный грант. Узнайте, как получить скидку и что изменилось в новой версии.

В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года выпуска. Автомобиль собирают на заводе в Сандерленде, а его стоимость начинается от 32 249 фунтов стерлингов (3,33 млн рублей). Уже с декабря 2025 года на предприятии начнется серийное производство этой модели, что стало событием для местного автопрома.

Главная новость для покупателей – новый Leaf теперь официально включен в список электромобилей, на который распространяется государственный грант. Эта программа поддерживает получение скидки при покупке электрокара. Система грантов работает по двухуровневой схеме, где размер скидки зависит от характеристик автомобиля и его стоимости.

Грант на электромобили в Великобритании – это специальный фонд, созданный для стимулирования перехода на экологически чистый транспорт. Покупатели получают скидку сразу при оформлении сделки, что делает электрокары более доступными. В случае с новым Leaf государственная поддержка позволяет снизить первоначальные затраты на приобретение машины.

Обновленный Nissan Leaf 2026 года отличается не только внешним видом сборки, но и рядом технических доработок. Производитель сделал акцент на увеличении запаса хода, улучшении систем безопасности и комфорта для водителя и пассажиров. Кроме того, автомобиль имеет современный дизайн и расширенный набор опций, что делает его привлекательным выбором для тех, кто задумывается о переходе на электромобиль.

Как отмечают эксперты, включение Leaf в программу грантов может заметно повысить интерес к моделям среди британских автолюбителей. Учитывая растущий интерес к электрокарам и поддержку со стороны государства, новый Leaf имеет все шансы стать одним из лидеров рынка в своем сегменте. Для тех, кто планирует обновить свой автомобиль в ближайшие годы, это предложение выглядит особенно заманчиво.

Упомянутые модели: Nissan Leaf
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Германии продают за копейки почти новый ВАЗ-2103
Как превратить бюджетный фургон в зимний кемпер своими руками: советы начинающим
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Челябинск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться