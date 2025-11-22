Leaf 2026 стартует в Великобритании с выгодой – как получить скидку на покупку электрокара

Новый Nissan Leaf 2026 года из Сандерленда получил право на британский электромобильный грант

В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года. Модель собирают в Сандерленде, а покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку. Электрокар попал в список машин, на которые действует специальный грант. Узнайте, как получить скидку и что изменилось в новой версии.

В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года. Модель собирают в Сандерленде, а покупатели могут рассчитывать на государственную поддержку. Электрокар попал в список машин, на которые действует специальный грант. Узнайте, как получить скидку и что изменилось в новой версии.

В Великобритании стартовали продажи обновленного Nissan Leaf 2026 года выпуска. Автомобиль собирают на заводе в Сандерленде, а его стоимость начинается от 32 249 фунтов стерлингов (3,33 млн рублей). Уже с декабря 2025 года на предприятии начнется серийное производство этой модели, что стало событием для местного автопрома.

Главная новость для покупателей – новый Leaf теперь официально включен в список электромобилей, на который распространяется государственный грант. Эта программа поддерживает получение скидки при покупке электрокара. Система грантов работает по двухуровневой схеме, где размер скидки зависит от характеристик автомобиля и его стоимости.

Грант на электромобили в Великобритании – это специальный фонд, созданный для стимулирования перехода на экологически чистый транспорт. Покупатели получают скидку сразу при оформлении сделки, что делает электрокары более доступными. В случае с новым Leaf государственная поддержка позволяет снизить первоначальные затраты на приобретение машины.

Обновленный Nissan Leaf 2026 года отличается не только внешним видом сборки, но и рядом технических доработок. Производитель сделал акцент на увеличении запаса хода, улучшении систем безопасности и комфорта для водителя и пассажиров. Кроме того, автомобиль имеет современный дизайн и расширенный набор опций, что делает его привлекательным выбором для тех, кто задумывается о переходе на электромобиль.

Как отмечают эксперты, включение Leaf в программу грантов может заметно повысить интерес к моделям среди британских автолюбителей. Учитывая растущий интерес к электрокарам и поддержку со стороны государства, новый Leaf имеет все шансы стать одним из лидеров рынка в своем сегменте. Для тех, кто планирует обновить свой автомобиль в ближайшие годы, это предложение выглядит особенно заманчиво.