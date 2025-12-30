Горячий хэтчбек Nissan Micra Nismo 2026: неожиданный дизайн и платформа AmpR Small – что скрывает новинка

30 декабря 2025, 05:20
Новый Nissan Micra Nismo 2026 удивил внешностью в стиле Hyundai и платформой Renault
Новый Nissan Micra Nismo 2026 удивил внешностью в стиле Hyundai и платформой Renault
Nissan Micra шестого поколения только начал сходить с конвейера. Новая версия Nismo уже вызвала споры из-за необычного дизайна. Автомобиль построен на платформе AmpR Small, как у Renault 5 E-Tech. Впереди еще много интересных подробностей о будущем Micra.
Шестое поколение Nissan Micra появилось совсем недавно — серийное производство началось в августе 2025 года. Новинка сразу привлекла внимание не только поклонников марки, но и тех, кто следует тенденциям в мире традиционных хэтчбеков. Причина проста: автомобиль получил не только свежий дизайн, но и новую основу, которая обещает Micra долгую и интересную жизнь на рынке.
В основе нового Micra лежит платформа AmpR Small, уже знакомая по моделям Renault 5 E-Tech и 4 E-Tech. В будущем на этой же архитектуре появятся и другие популярные городские автомобили, включая Ford Fiesta и Puma. Все эти машины будут собираться на одном заводе, что позволит производителям гибко реагировать на спрос и быстро внедрять новые решения.
Особое внимание привлекла версия Nismo, которая традиционно ассоциируется с более спортивным характером и яркой внешностью. Однако в этот раз дизайнеры удивили выставку: Micra Nismo 2026 модельного года выглядит гораздо ближе к моделям Hyundai, чем к привычным Nissan. Агрессивные линии, выразительные фары и динамичный силуэт делают автомобиль лидером на конкурентном фоне. Подобный подход к внешности может стать новым трендом для традиционных хэтчбеков, стремящихся выделиться в потоке.
Внутри новинка также не разочаровала. Современные материалы отделки, цифровая приборная панель и расширенные возможности мультимедийной системы подчеркивают, что Micra ориентирована на молодых и активных водителей. При этом инженеры не забыли о практичности: несмотря на спортивный внешний вид, автомобиль имеет просторный салон и удобный багажник, что важно для повседневного использования.
Технические характеристики пока держатся в секрете, но эксперты полагают, что Micra получит более мощный электромотор и улучшенную управляемость. Платформа AmpR Small позволяет реализовывать различные варианты силовых установок, включая полностью электрические и гибридные решения. Это открывает перед моделью широкие перспективы на европейском рынке, где экологичность становится все более важным фактором при выборе автомобиля.
Появление нового Micra Nismo может стать важным событием для Nissan, который стремится укрепить свои позиции в сегменте компактных современных автомобилей. Необычный дизайн, современные технологии и универсальная платформа делают новинку одной из самых ожидаемых. Остается только дождаться подробностей о технической начинке и дате начала продаж.
Похожие материалы Ниссан
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
-
30.12.2025, 06:32
Пять самых маленьких и необычных серийных автомобилей в истории автопрома
Автомобильная индустрия не раз удивляла необычными решениями. Некоторые производители решились на смелые эксперименты с размерами. В этой подборке - самые миниатюрные и эксцентричные серийные авто. Узнайте, как они появились и почему стали легендами.Читать далее
-
30.12.2025, 05:43
Электровелосипед Riese & Müller Homage удивил комфортом и надежностью вопреки критике
Riese & Müller Homage когда-то называли странным и даже уродливым. Но сегодня этот электровелосипед ценят за комфорт и надежность. Модель не только осталась на рынке, но и стала лучше. В чем секрет ее популярности? Узнайте, почему владельцы не жалеют о покупке.Читать далее
-
30.12.2025, 05:27
Владение Lada Vesta за пять лет обойдется дороже самой машины
Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.Читать далее
-
29.12.2025, 22:56
В Китае с 2027 года запретят электронные дверные ручки в электрокарах
В Китае готовятся к важным переменам в автопроме. Новые стандарты безопасности вступят в силу в 2027 году. Производителям придется пересмотреть привычные решения. Узнайте, что изменится для водителей и брендов.Читать далее
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
29.12.2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.Читать далее
-
29.12.2025, 19:17
Lexus RX 2027: как изменится культовый кроссовер в ближайшем будущем
Японские премиум-бренды Acura, Infiniti и Lexus появились как ответ на американский рынок. Но только Lexus смог удержать лидерство. В 2027 году RX обещает удивить новым обликом. Каким будет следующий шаг японского флагмана? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 17:46
10 самых неудачных китайских мотоциклов-клонов известных брендов
В подборке собраны десять китайских мотоциклов, которые пытались скопировать культовые модели, но потерпели фиаско. Узнайте, почему эти байки не смогли повторить успех оригиналов. Некоторые из них удивляют не только внешним сходством, но и странными техническими решениями. Оцените, насколько далеко зашли китайские производители в погоне за популярностью.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
-
30.12.2025, 06:32
Пять самых маленьких и необычных серийных автомобилей в истории автопрома
Автомобильная индустрия не раз удивляла необычными решениями. Некоторые производители решились на смелые эксперименты с размерами. В этой подборке - самые миниатюрные и эксцентричные серийные авто. Узнайте, как они появились и почему стали легендами.Читать далее
-
30.12.2025, 05:43
Электровелосипед Riese & Müller Homage удивил комфортом и надежностью вопреки критике
Riese & Müller Homage когда-то называли странным и даже уродливым. Но сегодня этот электровелосипед ценят за комфорт и надежность. Модель не только осталась на рынке, но и стала лучше. В чем секрет ее популярности? Узнайте, почему владельцы не жалеют о покупке.Читать далее
-
30.12.2025, 05:27
Владение Lada Vesta за пять лет обойдется дороже самой машины
Эксперты подсчитали, сколько денег уходит на эксплуатацию Lada Vesta за пять лет. Итоговая сумма удивляет даже опытных водителей. В расчетах учтены все основные траты, включая страховку и обслуживание. Неожиданно, итоговая стоимость превышает цену самой машины.Читать далее
-
29.12.2025, 22:56
В Китае с 2027 года запретят электронные дверные ручки в электрокарах
В Китае готовятся к важным переменам в автопроме. Новые стандарты безопасности вступят в силу в 2027 году. Производителям придется пересмотреть привычные решения. Узнайте, что изменится для водителей и брендов.Читать далее
-
29.12.2025, 20:17
Все минусы Omoda C7 глазами владельцев и реальные впечатления от эксплуатации
Omoda C7 выглядит современно и технологично, но не лишена спорных моментов. В статье раскрыты реальные недостатки, о которых редко говорят дилеры. Узнайте, с какими нюансами сталкиваются владельцы и как их можно устранить.Читать далее
-
29.12.2025, 19:54
Сравнение стоимости обслуживания Lada Vesta и Iskra с китайскими конкурентами
Сравнение расходов на обслуживание популярных моделей до 2,5 млн рублей удивило экспертов. Российские автомобили оказались не самыми выгодными по стоимости сервисного обслуживания. Некоторые китайские машины обошли их по экономичности. Итоги теста могут изменить мнение о выборе следующего авто.Читать далее
-
29.12.2025, 19:17
Lexus RX 2027: как изменится культовый кроссовер в ближайшем будущем
Японские премиум-бренды Acura, Infiniti и Lexus появились как ответ на американский рынок. Но только Lexus смог удержать лидерство. В 2027 году RX обещает удивить новым обликом. Каким будет следующий шаг японского флагмана? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 18:30
Расследование NHTSA по опасным ручкам дверей Tesla затронуло и Model 3
Американские регуляторы усилили контроль за дверными ручками Tesla. Теперь под прицелом не только Model Y, но и Model 3. Власти изучают жалобы на аварийное открытие дверей. Итоги проверки могут привести к дорогостоящему отзыву. Подробности расследования пока держатся в секрете.Читать далее
-
29.12.2025, 17:46
10 самых неудачных китайских мотоциклов-клонов известных брендов
В подборке собраны десять китайских мотоциклов, которые пытались скопировать культовые модели, но потерпели фиаско. Узнайте, почему эти байки не смогли повторить успех оригиналов. Некоторые из них удивляют не только внешним сходством, но и странными техническими решениями. Оцените, насколько далеко зашли китайские производители в погоне за популярностью.Читать далее