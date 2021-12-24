Новый Nissan Pathfinder для России: названа ориентировочная цена
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
Фото: njcar.ru
В салоне внимание притягивает парящий экран медиасистемы, цифровая приборная панель и рулевое колесо с планкой. В трехрядном кроссовере длиной более 5 метров теперь могут разместиться до восьми человек, а объём багажника со сложенными сиденьями достигает внушительных 1 270 литров.
В списке доступного оснащения значится акустическая система Bose с 13 динамиками, адаптивный круиз-контроль, система удержания машины в полосе движения и система предотвращения фронтальных столкновений, а также 7 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, руля и сидений, система NissanConnect Services и многое другое.
Все Nissan Pathfinder для России будут оснащаться 3,5-литровым мотором V6 мощностью 249 л.с., который работает в паре с классическим 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Продажи новинки в России стартуют в I квартале 2022 года. Как сообщает портал Новые автомобили, цена Pathfinder пятого поколения будет сопоставима со стоимостью главного конкурента – Toyota Highlander – и составит в базовой комплектации около 4 млн рублей.
- 1 790 000 РNissan Pathfinder 2013 в Москве
- 1 630 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 1 650 000 РNissan Pathfinder 2012 в Москве
- 1 800 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 1 750 000 РNissan Pathfinder 2014 в Москве
- 1 790 000 РNissan Pathfinder 2012 в Москве
- 1 530 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 1 910 000 РNissan Pathfinder 2013 в Москве
- 1 570 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 1 830 000 РNissan Pathfinder 2014 в Москве
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