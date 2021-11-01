Новый Nissan Pathfinder для России: подробности и сроки начала продаж
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Новый Nissan Pathfinder предложат российским покупателям в четырех комплектациях. В списке стандартного оборудования значится система интеллектуального полного привода, 7-позиционный селектор режимов вождения, 7 подушек безопасности, 3-зонный климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, руля и сидений, система NissanConnect Services и многое другое.
В списке опций значится 10,8-дюймовый проекционный экран, цифровая приборная панель, панорамная крыша, электронное салонное зеркало заднего вида, премиальная аудиосистема Bose c 11 динамиками, а также комплекс автономного вождения ProPilot Assist и комплекс электронных систем активной безопасности Nissan Safety Shield 360.
Сборка Nissan Pathfinder для России уже стартовала на заводе в Теннесси (США). Первые автомобили появятся у отечественных дилеров в начале 2022 года. Модель также будет представлена на рынках Беларуси и Казахстана. Покупателям предложат автомобили с 8- и 7-местной компоновкой салона.
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