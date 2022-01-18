Новый Nissan Pathfinder для России: все комплектации и цены
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Покупатели смогут выбирать из четырех уровней оснащения. Базовая комплектация Business (от 4 285 000 рублей) предусматривает пять подушек безопасности и шторки безопасности, 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и NissanConnect Services, аудиосистему с шестью динамиками, 3-зонный климат контроль, камеру заднего вида, фотохромное салонное зеркало, электропривод водительского кресла, круиз-контроль, датчики света и дождя, задние парктроники, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски и многое другое.
В помощь водителю идет комплекс Nissan Safety Shield 360, система ProPilot с адаптивным круиз-контролем, ассистентами движения в пробках и в полосе следования, а также система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, система контроля слепых зон, мониторинга рядности движения и автоматический дальний свет.
Богатая комплектация Top (от 4 955 000 рублей) отличается обилием хрома в отделке, панорамной крышей с люком, отделкой кожей Nappa и электрорегулировками переднего пассажирского сиденья. В оснащение дополнительно вошло электронное салонное зеркало, 10,8-дюймовый проекционный экран и вентиляция передних сидений. Топовое исполнение Top Comfort (от 4 995 000 рублей) отличается лишь 7-местной конфигурацей салона с двумя капитанскими креслами во втором ряду. У дилеров автомобили появятся во второй половине февраля.
- 1 649 000 РNissan Pathfinder 2014 в Москве
- 1 880 000 РNissan Pathfinder 2013 в Москве
- 1 630 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 1 650 000 РNissan Pathfinder 2012 в Москве
- 920 000 РNissan Pathfinder 2006 в Москве
- 1 950 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 1 990 000 РNissan Pathfinder 2012 в Москве
- 1 610 000 РNissan Pathfinder 2014 в Москве
- 1 525 000 РNissan Pathfinder 2014 в Москве
- 1 580 000 РNissan Pathfinder 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий