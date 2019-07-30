30 июля 2019, 12:01
Новый Nissan Patrol попался без «камуфляжа»
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Обновленный внедорожник Nissan Patrol удалось заснять в Дубае во время дорожных тестов. Премьера новинки ожидается осенью. Первыми новый Patrol получат покупатели на Ближнем Востоке.
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Судя по опубликованным фото и видео, новый Nissan Patrol получил серьезно пересмотренный внешний вид. Изменится форма головной оптики и задних фонарей, появятся новые бамперы и решетка радиатора, а на смену круглым противотуманным фарам придут секции сложной геометрии.
Если слухи о неизменности моторной гаммы подтвердятся, то Nissan по-прежнему будет оснащаться бензиновыми «шестерками» объемом 4,0 литра (275 л.с.) и двигателями V8 объемом 5,6 литра (400 л.с.). Кроме того, на Ближнем Востоке продается версия Nismo со «старшим» мотором, форсированным до 435 сил. Все подробности узнаем нынешней осенью. Позднее Nissan представит версию Patrol для рынка США, где внедорожник продается под именем Armada. Возобновлять продажи в России пока не планируют. Напомним, Nissan Patrol не продается у нас с 2017 года.
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Отзывы по теме
Патрол 61 дизель 3 литра, плохо заводится по утрам особенно в мороз из за того что у него перегорели свечи накаливания , поменяйте их и все будет Ок
ну, хорошая машина.
У меня ваш патрол заржавел через 4.5 месяца эксплуатации и кроме покраски по гарантии ничего не добился. Ходовые качества неплохие, но приедут назад одни ржавые остовы патрулей. http:// www.club-nissan.ru/ forums/ showthread.php?t=165011 отзывайте ваши машины на замену кузовов. Написал вам рекламацию ...
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