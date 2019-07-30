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30 июля 2019, 12:01

Новый Nissan Patrol попался без «камуфляжа»

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Обновленный внедорожник Nissan Patrol удалось заснять в Дубае во время дорожных тестов. Премьера новинки ожидается осенью. Первыми новый Patrol получат покупатели на Ближнем Востоке.
Новый Nissan Patrol попался без камуфляжа
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Внедорожник Nissan Patrol текущего шестого поколения выпускается с 2010 года. Рестайлинг провели в 2014 году и с тех пор автомобиль существует в неизменном виде. По всем правилам настало время для смены поколения. Но есть вероятность, что изменения затронут лишь дизайн, тогда как моторы останутся прежними. Сначала Nissan Patrol 2020 модельного года должен появиться на ближневосточном рынке. Местные журналисты не исключают, что новинку будут позиционировать не как автомобиль нового поколения, а как очередной рестайлинг.

Судя по опубликованным фото и видео, новый Nissan Patrol получил серьезно пересмотренный внешний вид. Изменится форма головной оптики и задних фонарей, появятся новые бамперы и решетка радиатора, а на смену круглым противотуманным фарам придут секции сложной геометрии.

Если слухи о неизменности моторной гаммы подтвердятся, то Nissan по-прежнему будет оснащаться бензиновыми «шестерками» объемом 4,0 литра (275 л.с.) и двигателями V8 объемом 5,6 литра (400 л.с.). Кроме того, на Ближнем Востоке продается версия Nismo со «старшим» мотором, форсированным до 435 сил. Все подробности узнаем нынешней осенью. Позднее Nissan представит версию Patrol для рынка США, где внедорожник продается под именем Armada. Возобновлять продажи в России пока не планируют. Напомним, Nissan Patrol не продается у нас с 2017 года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Patrol
Патрол 61 дизель 3 литра, плохо заводится по утрам особенно в мороз из за того что у него перегорели свечи накаливания , поменяйте их и все будет Ок
Сергей
Nissan выпустил свою «Газель»
ну, хорошая машина.
autodatanet
Nissan Patrol отправляются к Северному Ледовитому океану
У меня ваш патрол заржавел через 4.5 месяца эксплуатации и кроме покраски по гарантии ничего не добился. Ходовые качества неплохие, но приедут назад одни ржавые остовы патрулей. http:// www.club-nissan.ru/ forums/ showthread.php?t=165011 отзывайте ваши машины на замену кузовов. Написал вам рекламацию ...
Jgor
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Новый Nissan Patrol попался без «камуфляжа»
{{material_124841}}Внедорожник Nissan Patrol текущего шестого поколения выпускается с 2010 года. Рестайлинг провели в 2014 году и с тех пор автомобиль существует в неизменном виде. По всем правилам настало время для смены поколения. Но есть вероятность, что изменения затронут лишь дизайн, тогда как моторы останутся прежними. Сначала Nissan Patrol 2020 модельного года должен появиться на ближневосточном рынке. Местные журналисты не исключают, что новинку будут позиционировать не как автомобиль нового поколения, а как очередной рестайлинг.Судя по опубликованным фото и видео, новый Nissan Patrol получил серьезно пересмотренный внешний вид. Изменится форма головной оптики и задних фонарей, появятся новые бамперы и решетка радиатора, а на смену круглым противотуманным фарам придут секции сложной геометрии.Если слухи о неизменности моторной гаммы подтвердятся, то Nissan по-прежнему будет оснащаться бензиновыми «шестерками» объемом 4,0 литра (275 л.с.) и двигателями V8 объемом 5,6 литра (400 л.с.). Кроме того, на Ближнем Востоке продается версия Nismo со «старшим» мотором, форсированным до 435 сил. Все подробности узнаем нынешней осенью. Позднее Nissan представит версию Patrol для рынка США, где внедорожник продается под именем Armada. Возобновлять продажи в России пока не планируют. Напомним, Nissan Patrol не продается у нас с 2017 года.
2019-07-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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