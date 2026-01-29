Внедорожные черты Armada и гибридная система e-POWER: что известно о следующем поколении Nissan Rogue

29 января 2026, 20:35
Новый Nissan Rogue 2027: свежие шпионские фото и первые детали гибридной версии
Nissan готовит к выпуску обновленный Rogue 2027 года, который уже замечен на тестах в плотном камуфляже. Модель станет крупнее, получит черты Armada и Murano, а также впервые предложит гибридную установку e-POWER. Почему это важно - в нашем материале.
Автомобильный рынок приближается к появлению Nissan Rogue нового поколения, и эта новость уже вызвала немалый интерес среди экспертов и поклонников марки. Причина проста: модель 2027 года обещает стать не просто очередным обновлением, а настоящим прорывом для сегмента компактных кроссоверов. Впервые за долгое время Rogue заметно увеличивается в размерах и приобретает черты, характерные для более дорогих и статусных моделей бренда.
Свежие шпионские снимки, сделанные на территории, где Nissan традиционно тестирует автомобили, подтверждают: производитель решил сделать ставку на более выразительный и агрессивный дизайн. Передняя часть нового Rogue стала заметно угловатее, а в оформлении прослеживаются мотивы флагманской Армады и кроссовера Мурано. Это решение направлено на то, чтобы выделить модель на конкурентном фоне и сделать ее зависимой от современного семейства Nissan.
Особое внимание привлекают новые боковые окна и переработанная линия крыши, которые делают силуэт автомобиля более динамичным и современным. По мнению специалистов, такие изменения не только улучшают аэродинамику, но и добавляют практичности в повседневной эксплуатации. Внутри ожидается появление новых материалов и расширенного набора электронных ассистентов, которые должны повысить комфорт и безопасность водителя и пассажиров.
Однако главная интрига - это появление гибридной силовой установки e-POWER. Для рынка, где экологические требования становятся все жестче, такой шаг выглядит логичным и своевременным. Система e-POWER, уже зарекомендовавшая себя на других моделях Nissan, она сочетает в себе экономичность и динамику, что особенно важно для сложных условий. Ожидается, что гибридная версия Rogue сможет предложить не только низкий расход топлива, но и достойную динамику разгона, которая станет основным аргументом в пользу покупателей.
Эксперты отмечают, что Nissan делает ставку на комплексный подход: обновленный Rogue должен стать универсальным решением для тех, кто ищет современный, технологичный и экономичный кроссовер. В условиях растущей конкуренции в сегменте компактных внедорожников именно такие модели способны удержать интерес и укрепить позиции бренда на рынке. Официальная премьера новинки состоится уже в конце текущего года.
Похожие материалы Ниссан
-
14.01.2026, 06:12
Mitsubishi приступила к выпуску новых Nissan Rogue Plug-In Hybrid и Navara для мирового рынка
Mitsubishi неожиданно стала производителем новых моделей Nissan. Финансовые трудности Nissan повлияли на стратегию. Новые Rogue Plug-In Hybrid и Navara уже сходят с конвейера. Подробности о причинах такого решения - в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 19:31
Nissan Rogue Plug-in Hybrid 2026 для США оказался копией Mitsubishi Outlander PHEV
Nissan готовит к выходу свой первый подключаемый гибрид для американского рынка. Однако поклонников ждет сюрприз: новинка почти полностью повторяет Mitsubishi Outlander PHEV. Внешние отличия минимальны, а техническая начинка знакома по другому бренду. Ожидания были выше, чем просто смена шильдиков.Читать далее
-
26.09.2025, 13:57
Nissan готовит обновленный Rogue 2027 с элементами Sentra и Murano
В компании Nissan готовят интересные новинки. Ожидаются перемены в дизайне и оснащении. Подробности пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
19.07.2021, 11:27
ТОП-5 самых популярных кроссоверов в США
В США в первом полугодии 2021 года объем продаж легковых автомобилей вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представляем пять самых востребованных кроссоверов, среди них нет ни одной американской модели.Читать далее
-
14.04.2019, 12:05
В США заподозрили ошибку электроники у 675 тысяч Nissan Rogue
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование в отношении 675 тысяч кроссоверов Nissan Rogue (родных «братьев» российских X-Trail). Нарекания вызывает система автоматического экстренного торможения (AEB). Автовладельцы жалуются, что их автомобили сами замедляются без видимых причин. Читать далее
-
29.01.2026, 20:18
Пять самых доступных кроссоверов с полным приводом: цены и комплектации 2026 года
Эксперты составили свежий рейтинг самых доступных кроссоверов с полным приводом на российском рынке. В подборке - модели с современными опциями, актуальными ценами и разными странами производства. Разбираемся, что предлагают эти автомобили и почему интерес к ним растет именно сейчас.Читать далее
-
29.01.2026, 20:07
Belgee запускает новые модели и собственный мотор: что меняется на заводе в Жодино
В России стартовала отдельная дилерская сеть Belgee, а завод в Жодино готовит новые модели и расширяет локализацию. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 19:17
Импортировать авто из Китая или купить у дилера: где реальная выгода для россиян
Рынок китайских автомобилей в России переживает бум, но дилемма между самостоятельным ввозом и покупкой у дилера становится все острее. Разбираемся, где скрыты подводные камни, и почему разница в цене и оснащении может быть критичной.Читать далее
-
29.01.2026, 18:47
Lamborghini Abiura: виртуальный взгляд на будущее GT-класса от итальянского дизайнера
Lamborghini Abiura - неофициальная концепция GT-купе, созданная итальянским дизайнером Лукой Серафини. Модель вдохновлена легендарной Miura и демонстрирует альтернативный подход к стилю Lamborghini, противопоставляя плавные формы современной агрессии. Разбираемся, почему такие проекты вызывают интерес и что они говорят о будущем марки.Читать далее
