Внедорожные черты Armada и гибридная система e-POWER: что известно о следующем поколении Nissan Rogue

Новый Nissan Rogue 2027: свежие шпионские фото и первые детали гибридной версии

Nissan готовит к выпуску обновленный Rogue 2027 года, который уже замечен на тестах в плотном камуфляже. Модель станет крупнее, получит черты Armada и Murano, а также впервые предложит гибридную установку e-POWER. Почему это важно - в нашем материале.

Автомобильный рынок приближается к появлению Nissan Rogue нового поколения, и эта новость уже вызвала немалый интерес среди экспертов и поклонников марки. Причина проста: модель 2027 года обещает стать не просто очередным обновлением, а настоящим прорывом для сегмента компактных кроссоверов. Впервые за долгое время Rogue заметно увеличивается в размерах и приобретает черты, характерные для более дорогих и статусных моделей бренда.

Свежие шпионские снимки, сделанные на территории, где Nissan традиционно тестирует автомобили, подтверждают: производитель решил сделать ставку на более выразительный и агрессивный дизайн. Передняя часть нового Rogue стала заметно угловатее, а в оформлении прослеживаются мотивы флагманской Армады и кроссовера Мурано. Это решение направлено на то, чтобы выделить модель на конкурентном фоне и сделать ее зависимой от современного семейства Nissan.

Особое внимание привлекают новые боковые окна и переработанная линия крыши, которые делают силуэт автомобиля более динамичным и современным. По мнению специалистов, такие изменения не только улучшают аэродинамику, но и добавляют практичности в повседневной эксплуатации. Внутри ожидается появление новых материалов и расширенного набора электронных ассистентов, которые должны повысить комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Однако главная интрига - это появление гибридной силовой установки e-POWER. Для рынка, где экологические требования становятся все жестче, такой шаг выглядит логичным и своевременным. Система e-POWER, уже зарекомендовавшая себя на других моделях Nissan, она сочетает в себе экономичность и динамику, что особенно важно для сложных условий. Ожидается, что гибридная версия Rogue сможет предложить не только низкий расход топлива, но и достойную динамику разгона, которая станет основным аргументом в пользу покупателей.

Эксперты отмечают, что Nissan делает ставку на комплексный подход: обновленный Rogue должен стать универсальным решением для тех, кто ищет современный, технологичный и экономичный кроссовер. В условиях растущей конкуренции в сегменте компактных внедорожников именно такие модели способны удержать интерес и укрепить позиции бренда на рынке. Официальная премьера новинки состоится уже в конце текущего года.