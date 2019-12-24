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24 декабря 2019, 12:02

Новый Nissan Sentra запатентован в России

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Фото: Nissan
В открытой базе Роспатента появились сведения о новой модели Nissan – седане Sentra нового поколения, премьера которого состоялась в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Новый Nissan Sentra запатентован в России

Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra запатентован в России

Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra запатентован в России

Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra запатентован в России

Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra запатентован в России

Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra запатентован в России

Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra запатентован в России

Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra запатентован в России
Новый Nissan Sentra запатентован в России
Новый Nissan Sentra запатентован в России
Новый Nissan Sentra запатентован в России
Новый Nissan Sentra запатентован в России
Новый Nissan Sentra запатентован в России
Новый Nissan Sentra запатентован в России
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Седан Nissan Sentra хорошо знаком российским автомобилистам. До 2017 года автомобиль выпускали на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня», Nissan запатентовал модель нового поколения, представленную месяц назад. Соответствующий документ появился накануне в базе Роспатента.

Nissan Sentra восьмого поколения радикально сменил имидж, получив фирменную решетку радиатора V-Motion, тонкие светодиодные фары и ниспадающую линию крыши. Седан построен на новой платформе, благодаря чему стал на 52 мм шире (до 1 815 мм) и на 56 мм ниже (до 1 450 мм). Габаритная длина практически не изменилась и составляет порядка 4,6 метра. Колесную базу при этом растянули на 12 мм – до 2 712 мм. На смену скручивающейся балке сзади пришла независимая подвеска, а колея стала на 52 мм шире.

Премьера новинки прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, поскольку Sentra в США – самая продаваемая модель Nissan. C момента выхода автомобиля первого поколения в 1982 году здесь было реализовано более 6 млн машин. В России автомобиль не пользовался таким спросом. За три года локальной сборки на ижевском предприятии у нас удалось реализовать лишь 11 тысяч экземпляров.

На североамериканском рынке предлагается безальтернативный 2,0-литровый «атмосферник» (149 л.с., 197 Нм) и вариатор Xtronic. В список базового оснащения входит кожаный салон, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, обогревом передних сидений и боковых зеркал, а также комплексом систем безопасности Nissan Safety Shield 360. Продажи в США стартуют в первом квартале 2020 года. Перспективы появления седана в России пока остаются туманными.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Обновленный Nissan Sentra дебютирует в Лос-Анджелесе
Все ведь зависит от личного вкуса, кто какой марке предпочтение отдает.
Профи
Nissan Sentra: от 679 000 рублей
ну вот и хорошая машина от ниссан, после альмеры от автоваза это просто супер авто
гоша
Отзыв о Nissan Sentra 2000 года
Отличный авто. Все устраивало. Если бы спросили : взял бы еще раз такое авто? Отвечу : да!
2710033@mail.ru
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Новый Nissan Sentra запатентован в России
{{material_123900}}Седан Nissan Sentra хорошо знаком российским автомобилистам. До 2017 года автомобиль выпускали на заводе АвтоВАЗа в Ижевске. Как выяснили журналисты портала «Автоновости дня», Nissan запатентовал модель нового поколения, представленную месяц назад. Соответствующий документ появился накануне в базе Роспатента.Nissan Sentra восьмого поколения радикально сменил имидж, получив фирменную решетку радиатора V-Motion, тонкие светодиодные фары и ниспадающую линию крыши. Седан построен на новой платформе, благодаря чему стал на 52 мм шире (до 1 815 мм) и на 56 мм ниже (до 1 450 мм). Габаритная длина практически не изменилась и составляет порядка 4,6 метра. Колесную базу при этом растянули на 12 мм – до 2 712 мм. На смену скручивающейся балке сзади пришла независимая подвеска, а колея стала на 52 мм шире.Премьера новинки прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, поскольку Sentra в США – самая продаваемая модель Nissan. C момента выхода автомобиля первого поколения в 1982 году здесь было реализовано более 6 млн машин. В России автомобиль не пользовался таким спросом. За три года локальной сборки на ижевском предприятии у нас удалось реализовать лишь 11 тысяч экземпляров.На североамериканском рынке предлагается безальтернативный 2,0-литровый «атмосферник» (149 л.с., 197 Нм) и вариатор Xtronic. В список базового оснащения входит кожаный салон, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, обогревом передних сидений и боковых зеркал, а также комплексом систем безопасности Nissan Safety Shield 360. Продажи в США стартуют в первом квартале 2020 года. Перспективы появления седана в России пока остаются туманными.
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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