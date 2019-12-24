24 декабря 2019, 12:02
Новый Nissan Sentra запатентован в России
- 3395
- 0
Фото: Nissan
В открытой базе Роспатента появились сведения о новой модели Nissan – седане Sentra нового поколения, премьера которого состоялась в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Ранее мы писали
В Канаде женщина две недели ездила на «арендованном» авто ничего не подозревала. Подробности выяснилось, когда ...Читать далее
Nissan Sentra восьмого поколения радикально сменил имидж, получив фирменную решетку радиатора V-Motion, тонкие светодиодные фары и ниспадающую линию крыши. Седан построен на новой платформе, благодаря чему стал на 52 мм шире (до 1 815 мм) и на 56 мм ниже (до 1 450 мм). Габаритная длина практически не изменилась и составляет порядка 4,6 метра. Колесную базу при этом растянули на 12 мм – до 2 712 мм. На смену скручивающейся балке сзади пришла независимая подвеска, а колея стала на 52 мм шире.
Премьера новинки прошла в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, поскольку Sentra в США – самая продаваемая модель Nissan. C момента выхода автомобиля первого поколения в 1982 году здесь было реализовано более 6 млн машин. В России автомобиль не пользовался таким спросом. За три года локальной сборки на ижевском предприятии у нас удалось реализовать лишь 11 тысяч экземпляров.
На североамериканском рынке предлагается безальтернативный 2,0-литровый «атмосферник» (149 л.с., 197 Нм) и вариатор Xtronic. В список базового оснащения входит кожаный салон, медиасистема с 8-дюймовым сенсорным экраном, обогревом передних сидений и боковых зеркал, а также комплексом систем безопасности Nissan Safety Shield 360. Продажи в США стартуют в первом квартале 2020 года. Перспективы появления седана в России пока остаются туманными.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
02.04.2019, 00:14
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
03.04.2018, 21:48
На новом Nissan GT-R плавим асфальт «Сочи Автодрома»
13.08.2017, 20:31
Как медвежьей хваткой Nissan Terrano покорял лесные дебри
30.05.2017, 21:22
Nissan проверил, тает ли под колесами лед Байкала
02.04.2017, 18:25
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Все ведь зависит от личного вкуса, кто какой марке предпочтение отдает.
ну вот и хорошая машина от ниссан, после альмеры от автоваза это просто супер авто
Отличный авто. Все устраивало. Если бы спросили : взял бы еще раз такое авто? Отвечу : да!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве