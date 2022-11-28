Новый Nissan Serena с полуавтопилотом оценили в 1,2 млн рублей
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
В салоне стало просторнее, а сиденья третьего ряда по умолчанию получили регулировку в продольном направлении. Штатно автомобиль имеет 8-местный салон, в качестве опции доступна конфигурация 2+2+3 с раздельными капитанскими креслами во втором ряду. Благодаря более жесткой подвеске и новым креслам с дополнительной амортизацией инженерами удалось свести к минимуму риск укачивания пассажиров в длительных поездках.
А еще уже в базовой версии Nissan Serena имеет систему полуавтономного управления ProPilot 2.0. Она умеет самостоятельно вести автомобиль по загородным шоссе, даже руки убирать с руля можно. Функция автоматической парковки может запомнить парковочное место, а затем парковаться и выезжать с него без водителя.
Покупатели смогут выбирать между бензиновой и гибридной версиями. Первая развивает 150 сил, вторая – 163 силы. Привод – передний или полный. Продажи стартуют в декабре. Базовый бензиновый Nissan Serena будет стоить от 2,8 млн иен или порядка 1,2 млн рублей в пересчете по текущему курсу.
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-
03.06.2016, 17:55
Nissan Serena выехал на дорожные испытания
Nissan тестирует новое поколение минивена Serena. Автомобиль отличится от предшественника видоизмененной решеткой радиатора, другими бамперами и новой оптикой.Читать далее
-
29.11.2022, 18:06
«Автопром не ушел из Петербурга, а Петербург не ушел из автопрома»
Такое заявление в рамках проходящего в городе на Неве XII международного автомобильного форума AutoInvest сделал Алексей Яковлев, зам. председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт ПетербургаЧитать далее
-
29.11.2022, 17:37
ГИБДД назвала главную причину ДТП в 2022 году
Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
-
29.11.2022, 17:21
Автомобильный форум AutoInvest подводит итоги турбулентного года
В Санкт-Петербурге открылся XII Международный автомобильный форум AutoInvest. Как показал первый день его работы, это отличная площадка, на которой собираются специалисты отрасли, чтобы представить и обсудить актуальные пути развития отечественной автоиндустрии. Читать далее
-
29.11.2022, 16:18
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Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
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29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
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