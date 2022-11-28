Новый Nissan Serena с полуавтопилотом оценили в 1,2 млн рублей

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Новый минивэн Nissan Serena представляет собой эволюцию модели предыдущего поколения. У автомобилей унифицирована значительная часть внутренних кузовных панелей. Габаритные размеры новинки: длина – 4 690 мм (0), ширина – 1 695 мм (0), высота – 1 870 мм (+5 мм), а колесная база – 2 870 мм (+10 мм). В дизайне также не произошло радикальных изменений, но минивэн стал выглядеть более современно с полностью светодиодными фарами, визуально объединенным с широкой радиаторной решеткой.

В салоне стало просторнее, а сиденья третьего ряда по умолчанию получили регулировку в продольном направлении. Штатно автомобиль имеет 8-местный салон, в качестве опции доступна конфигурация 2+2+3 с раздельными капитанскими креслами во втором ряду. Благодаря более жесткой подвеске и новым креслам с дополнительной амортизацией инженерами удалось свести к минимуму риск укачивания пассажиров в длительных поездках.

Фото: Nissan

А еще уже в базовой версии Nissan Serena имеет систему полуавтономного управления ProPilot 2.0. Она умеет самостоятельно вести автомобиль по загородным шоссе, даже руки убирать с руля можно. Функция автоматической парковки может запомнить парковочное место, а затем парковаться и выезжать с него без водителя.

Фото: Nissan

Покупатели смогут выбирать между бензиновой и гибридной версиями. Первая развивает 150 сил, вторая – 163 силы. Привод – передний или полный. Продажи стартуют в декабре. Базовый бензиновый Nissan Serena будет стоить от 2,8 млн иен или порядка 1,2 млн рублей в пересчете по текущему курсу.

Упомянутые модели: Nissan Serena

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