В Сети появились фото Nissan Versa 2026 с новым лицом – что скрывает обновление

9 декабря 2025, 18:39
Новый Nissan Versa 2026 впервые показал радикально измененную переднюю часть кузова
Новый Nissan Versa 2026 впервые показал радикально измененную переднюю часть кузова
В Мексике засняли Nissan Versa 2026 без камуфляжа. Автомобиль получил заметно измененный перед. Платформа осталась прежней, но дизайн стал смелее. Вдохновением для фар послужил Murano. Подробности о новинке пока держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось.
В Мексике на дорогах общего пользования был замечен Nissan Versa следующего поколения, причем автомобиль оказался полностью без камуфляжа. Вскоре после этого в интернете появились официальные снимки новинки, которые сразу же вызвали бурное обсуждение среди поклонников марки. Как сообщает autoevolution, японский производитель решил не менять платформу, оставив в основе ту же архитектуру, что и у модели 2025 года.
Внешне новый Versa сохранил узнаваемые черты: линия крыши, остекление и профиль кузова практически не изменились. Однако передняя часть автомобиля претерпела кардинальные перемены. Дизайнеры Nissan вдохновились кроссовером Murano, что особенно заметно по новым светодиодным фарам сложной формы, разделенным на секции, и глянцевой черной отделке элементов переда.
Решетка радиатора стала крупнее и выразительнее, а бампер получил более агрессивные очертания. Благодаря этим изменениям седан выглядит современнее и динамичнее, чем его предшественник. Несмотря на смелый редизайн, в профиле и задней части автомобиля можно узнать прежний Versa, что говорит о преемственности поколений.
Интерьер пока не раскрыт, но эксперты ожидают, что салон также получил обновления – возможно, появятся новые материалы отделки, расширенный список опций и современная мультимедийная система. О технических характеристиках информации пока нет, однако, судя по сохранению платформы, серьезных изменений в линейке двигателей ждать не стоит.
Премьера обновленного Nissan Versa 2026 года, по всей видимости, состоится в ближайшие месяцы. Ожидается, что модель сохранит свою популярность на рынках Северной и Южной Америки благодаря сочетанию доступной цены, надежности и свежего дизайна. Следите за новостями – подробности о комплектациях и ценах появятся ближе к старту продаж.
Похожие материалы Ниссан
-
09.12.2025, 18:52
Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров
Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
09.12.2025, 18:13
Робот Tesla упал на выставке в Майами и показал реальные проблемы компании Маска
Tesla сместила акцент с автомобилей на роботов и автономные технологии. Однако демонстрация в Майами обернулась неловкой неудачей. Один из роботов Optimus упал прямо на глазах у публики. Это событие заставляет задуматься о реальных перспективах компании. Интрига вокруг будущего Tesla только нарастает.Читать далее
-
09.12.2025, 18:04
Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей
Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:34
Электрический квадрицикл Fiat Topolino появится в США в 2025 году
Fiat готовит выход электроквадрицикла Topolino на рынок США. Арт-версия от Ромеро Бритто уже привлекла внимание публики. Ожидается, что новинка вызовет интерес у поклонников компактных электромобилей. Подробности о планах бренда и особенностях модели читайте далее.Читать далее
-
09.12.2025, 16:56
УАЗ-Профи превращен в полноценный автодом с дизелем и автономными системами
Уникальный автодом на базе УАЗ-Профи удивляет возможностями. Внутри четыре спальных места и автономные системы. Кондиционер и отопление обеспечивают комфорт в любую погоду. Дизельный двигатель и большой запас топлива для дальних поездок. Оформлен как автодом, возможна покупка в лизинг или обмен.Читать далее
-
09.12.2025, 16:41
Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара
Виртуальный художник представил дерзкий Honda Pilot Type R 2027. Кроссовер получил агрессивный обвес и детали в стиле Civic Type R. Новинка удивляет сочетанием практичности и спортивного характера. Официального подтверждения от Honda пока нет. Подробности о необычном проекте — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
09.12.2025, 18:52
Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров
Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
09.12.2025, 18:13
Робот Tesla упал на выставке в Майами и показал реальные проблемы компании Маска
Tesla сместила акцент с автомобилей на роботов и автономные технологии. Однако демонстрация в Майами обернулась неловкой неудачей. Один из роботов Optimus упал прямо на глазах у публики. Это событие заставляет задуматься о реальных перспективах компании. Интрига вокруг будущего Tesla только нарастает.Читать далее
-
09.12.2025, 18:04
Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей
Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:34
Электрический квадрицикл Fiat Topolino появится в США в 2025 году
Fiat готовит выход электроквадрицикла Topolino на рынок США. Арт-версия от Ромеро Бритто уже привлекла внимание публики. Ожидается, что новинка вызовет интерес у поклонников компактных электромобилей. Подробности о планах бренда и особенностях модели читайте далее.Читать далее
-
09.12.2025, 16:56
УАЗ-Профи превращен в полноценный автодом с дизелем и автономными системами
Уникальный автодом на базе УАЗ-Профи удивляет возможностями. Внутри четыре спальных места и автономные системы. Кондиционер и отопление обеспечивают комфорт в любую погоду. Дизельный двигатель и большой запас топлива для дальних поездок. Оформлен как автодом, возможна покупка в лизинг или обмен.Читать далее
-
09.12.2025, 16:41
Виртуальный Honda Pilot Type R 2027: семейный кроссовер с характером спорткара
Виртуальный художник представил дерзкий Honda Pilot Type R 2027. Кроссовер получил агрессивный обвес и детали в стиле Civic Type R. Новинка удивляет сочетанием практичности и спортивного характера. Официального подтверждения от Honda пока нет. Подробности о необычном проекте — в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее