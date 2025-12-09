В Сети появились фото Nissan Versa 2026 с новым лицом – что скрывает обновление

Новый Nissan Versa 2026 впервые показал радикально измененную переднюю часть кузова

В Мексике засняли Nissan Versa 2026 без камуфляжа. Автомобиль получил заметно измененный перед. Платформа осталась прежней, но дизайн стал смелее. Вдохновением для фар послужил Murano. Подробности о новинке пока держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось.

В Мексике на дорогах общего пользования был замечен Nissan Versa следующего поколения, причем автомобиль оказался полностью без камуфляжа. Вскоре после этого в интернете появились официальные снимки новинки, которые сразу же вызвали бурное обсуждение среди поклонников марки. Как сообщает autoevolution, японский производитель решил не менять платформу, оставив в основе ту же архитектуру, что и у модели 2025 года.

Внешне новый Versa сохранил узнаваемые черты: линия крыши, остекление и профиль кузова практически не изменились. Однако передняя часть автомобиля претерпела кардинальные перемены. Дизайнеры Nissan вдохновились кроссовером Murano, что особенно заметно по новым светодиодным фарам сложной формы, разделенным на секции, и глянцевой черной отделке элементов переда.

Фото: AutoDinamico MX / Соцсети

Решетка радиатора стала крупнее и выразительнее, а бампер получил более агрессивные очертания. Благодаря этим изменениям седан выглядит современнее и динамичнее, чем его предшественник. Несмотря на смелый редизайн, в профиле и задней части автомобиля можно узнать прежний Versa, что говорит о преемственности поколений.

Интерьер пока не раскрыт, но эксперты ожидают, что салон также получил обновления – возможно, появятся новые материалы отделки, расширенный список опций и современная мультимедийная система. О технических характеристиках информации пока нет, однако, судя по сохранению платформы, серьезных изменений в линейке двигателей ждать не стоит.

Премьера обновленного Nissan Versa 2026 года, по всей видимости, состоится в ближайшие месяцы. Ожидается, что модель сохранит свою популярность на рынках Северной и Южной Америки благодаря сочетанию доступной цены, надежности и свежего дизайна. Следите за новостями – подробности о комплектациях и ценах появятся ближе к старту продаж.