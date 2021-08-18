Новый Nissan Z: больше 400 сил и «механика»
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
В салоне появилась цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма и медиасистема с экраном на 8 или 9 дюймов в зависимости от комплектации. Но есть в оформление интерьера и определенные ретро-мотивы: три аналоговых датчика, расположенных над экраном медиасистемы, классический рычаг ручника и трехспицевый руль.
На смену 3,7-литровому «атмосфернику» V6 (337 сил, 365 Нм) пришел битурбомотор 3.0 V6 (индекс VR30DDTT), который развивает 405 сил, а пиковый крутящий момент 475 Нм достигается в диапазоне 1 600 – 5 600 об/мин. Штатно все Nissan Z оснащаются 6-ступенчатой «механикой», но в качестве опции доступен 9-диапазонный «автомат» Jatco. Версия Z Performance отличается более жесткой подвеской, более мощными тормозами, углепластиковым карданом, дисковой блокировкой дифференциала и 19-дюймовыми колесами, обутыми в покрышки Bridgestone Potenza S007.
Продажи в Японии стартуют зимой, весной 2022 года спорткар доберется до североамериканского рынка. В России новый Nissan Z можно не ждать. Предшественник 370Z к нам официально не поставлялся.
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