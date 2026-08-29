Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

29 августа 2026, 21:07

Новый одноэтажный пассажирский вагон: сертификация и ключевые особенности модели

Новый одноэтажный пассажирский вагон: сертификация и ключевые особенности модели

Новый стандарт комфорта: в российских поездах появятся вагоны с зоной для стирки и душевыми

Новый одноэтажный пассажирский вагон: сертификация и ключевые особенности модели

Современный одноэтажный вагон, созданный «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании», прошел сертификацию по стандартам Таможенного союза. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок для разных категорий пассажиров.

Современный одноэтажный вагон, созданный «Трансмашхолдинг» для «Федеральной пассажирской компании», прошел сертификацию по стандартам Таможенного союза. Это событие может повлиять на развитие пассажирских перевозок и повысить комфорт поездок для разных категорий пассажиров.

Внедрение пассажирских вагонов нового поколения на российских железных дорогах может стать главным событием для отрасли. Одноэтажный штабной вагон, разработанный «Трансмашхолдингом» по заказу «Федеральной пассажирской компании», прошел сертификацию по технико-техническому регламенту Таможенного соглашения. Это обеспечивает путь к его эксплуатации на маршрутах дальнего следования и может изменить стандарты комфорта для пассажиров.

Главная форма нового вагона - увеличенные размеры. По сравнению с предыдущими моделями, ширина выросла на 28 сантиметров, длина - на 73 сантиметра. Это необходимо для создания более просторной планировки и добавления зоны, которая ранее была предусмотрена в вагонах такого класса.

Внутри предусмотрены два специализированных купе для маломобильных пассажиров, что соответствует современным требованиям эксклюзивности. Кроме того, в вагоне есть два стандартных четырехместных купе, бытовое помещение с техникой для стирки и сушки белья, гладильная доска, шкафы для хранения постельных принадлежностей и душевая кабина. Для багажа предусмотрено отделение с трансформируемыми полками, большая кухня оснащена всем ремнями для организации питания в пути.

Если современные тенденции в железнодорожном транспорте, внедрение таких вагонов может привести к требованию российских перевозчиков к обновлению парка и обеспечению соответствия требованиям. Сертификация по требованиям Таможенного соответствия соответствует новым техническим и экологическим нормам. Важно отметить, что такие решения не только обеспечивают выполнение требований для пассажиров, но и повышают конкурентоспособность российских железных дорог на внешнем и развивающем рынке.

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