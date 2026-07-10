Новый OMODA C5: ищем скрытые и редкие функции

Кроссовер OMODA C5 нового поколения дебютировал в России в начале весны. Он предлагается в трех комплектациях с передним приводом и одной версии в полноприводном исполнении.

Внешний дизайн OMODA C5 близок к более старшей модели OMODA C7. Основные изменения в экстерьере коснулись переднего бампера. Он стал более острым, за счет чего изменился дизайн воздухозаборников и решетки радиатора. Задние фонари получили рисунок молнии, так же, как и указатели поворота.



Кроссовер оснащается турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. Переднеприводные комплектации автомобиля предлагаются с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, полноприводная версия – с 7-ступенчатой.



Редакция 110km.ru решила узнать, какими редкими опциями оснащен новый OMODA C5. Для этого мы обратились в дилерский центр «OMODA Аларм-Моторс» в Петербурге.



Директор по продажам автосалона Александр Цылина рассказал, что основные редкие опции сосредоточены в передней части автомобиля. «На сенсорном мультимедийном дисплее, который в зависимости от комплектации предлагается с диагональю 12,3" или 15,6", теперь всегда доступна нижняя панель. На нее выведены иконки управления климат-контролем и теплые опции. Независимо от того, какая страница открыта на дисплее, внизу всегда будет необходимый набор иконок, что повышает удобство управления во время движения. Самим дисплеем можно управлять при помощи жестов, не касаясь его. Например, так получится перейти на предыдущую страницу или выйти на главный экран. Под дисплеем находится крючок, предназначенный для вещей массой до 3 кг. Внутри переднего центрального подлокотника доступна функция охлаждения.



Для повышения безопасности и экономии финансовых средств OMODA C5 отказывается сдвинуться с места в случае, если водитель забыл пристегнуть ремень. Другая важная функция, связанная с безопасностью, - заявленная производителем автоматическая система, нейтрализующая запотевание стекол. Автомобиль открывается с помощью системы бесключевого доступа. Брелок может находиться в кармане, и машина откроется, когда водитель к ней приблизится. Если брелок по какой-то причине остался в салоне автомобиля, то он об этом просигнализирует водителю.



Дверь багажника также может управляться бесконтактно. Но ее можно открыть и другими способами: непосредственно наружной физической кнопкой, с помощью брелока, голосом или через меню на центральном дисплее. На нем же можно установить высоту открытия двери багажника.



В качестве дополнительного оборудования в OMODA C5 предусмотрены беспроводная колонка и ароматизатор. Колонка воспроизводит музыку с мультимедийной системы автомобиля или со смартфона. Система ароматизации воздуха предлагается с тремя сменными картриджами различных запахов. Оба девайса можно установить в нишу под центральным подлокотником».



OMODA C5 в этом году был внесен Минпромторгом в перечень локализованных автомобилей, которые допущены для работы в российских сервисах такси.