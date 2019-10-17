17 октября 2019, 08:31
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
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Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Их получит новый внедорожник Ульяновского автозавода, который с легкой руки главы Sollers Вадима Швецова окрестили «Русским Прадо».
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Буквально несколько дней назад УАЗ запатентовал модернизированный центральный тоннель с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, два новых варианта медиасистемы и даже электронный стояночный тормоз. По информации Drom.ru все это предназначено для «Русского Прадо». Кроме того, появились изображения новой головной оптики, которая по размеру и форме отличается от той, то устанавливается сейчас на внедорожники «Патриот».
Новый внедорожник - часть масштабного проекта «Патриот-2020». УАЗ планирует выпустить целое семейство автомобилей, в которое также войдут пикап, фургон, кроссовер и минивен. Бюджет составит порядка 7 млрд рублей, из которых 160 млн рублей государственных субсидий.
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