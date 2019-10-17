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17 октября 2019, 08:31

Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»

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Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Их получит новый внедорожник Ульяновского автозавода, который с легкой руки главы Sollers Вадима Швецова окрестили «Русским Прадо».
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо

 

Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
Новые опции УАЗ готовит не для Патриота а для Русского Прадо
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Вчера глава компании Sollers Вадим Швецов рассказал о планах Ульяновского автозавода создать новую платформу ...
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В апреле 2019 года Вадим Швецов рассказал журналистам о планах УАЗа представить в ближайшее время новый внедорожник, соответствующий по классу японскому Land Cruiser Prado, а по цене - китайским полноприводным вседорожникам. Стоить новинка должна порядка 1,5 млн рублей. Разработка новой платформы и силовых агрегатов велась совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV. Кроме того, в работе принимают участие сотрудники НАМИ и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ).

Буквально несколько дней назад УАЗ запатентовал модернизированный центральный тоннель с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, два новых варианта медиасистемы и даже электронный стояночный тормоз. По информации Drom.ru все это предназначено для «Русского Прадо». Кроме того, появились изображения новой головной оптики, которая по размеру и форме отличается от той, то устанавливается сейчас на внедорожники «Патриот».

Новый внедорожник - часть масштабного проекта «Патриот-2020». УАЗ планирует выпустить целое семейство автомобилей, в которое также войдут пикап, фургон, кроссовер и минивен. Бюджет составит порядка 7 млрд рублей, из которых 160 млн рублей государственных субсидий.


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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
NPavel
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
{{material_126160}}В апреле 2019 года Вадим Швецов рассказал журналистам о планах УАЗа представить в ближайшее время новый внедорожник, соответствующий по классу японскому Land Cruiser Prado, а по цене - китайским полноприводным вседорожникам. Стоить новинка должна порядка 1,5 млн рублей. Разработка новой платформы и силовых агрегатов велась совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV. Кроме того, в работе принимают участие сотрудники НАМИ и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ).Буквально несколько дней назад УАЗ запатентовал модернизированный центральный тоннель с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, два новых варианта медиасистемы и даже электронный стояночный тормоз. По информации Drom.ru все это предназначено для «Русского Прадо». Кроме того, появились изображения новой головной оптики, которая по размеру и форме отличается от той, то устанавливается сейчас на внедорожники «Патриот».Новый внедорожник - часть масштабного проекта «Патриот-2020». УАЗ планирует выпустить целое семейство автомобилей, в которое также войдут пикап, фургон, кроссовер и минивен. Бюджет составит порядка 7 млрд рублей, из которых 160 млн рублей государственных субсидий.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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