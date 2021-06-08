8 июня 2021, 13:48
Новый Opel Astra: первые официальные фото
Компания Opel анонсировала скорую премьеру хэтчбека Astra нового поколения. Автомобиль построен на новой платформе концерна Stellantis и отличается ярким дизайном в стиле нового кроссовера Opel Mokka.
Дарья Климова Фото: Opel
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Фото: Opel
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Фото: Opel
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Фото: Opel
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Фото: Opel
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Фото: Opel
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Первой публике покажут версию с электрической силовой установкой. В линейку двигателей обычных модификаций войдут бензиновые наддувные агрегаты объемом 1,2 и 1,6 литра, а также дизельный 1,5-литровый турбомотор. Сборку наладят в Германии, на заводе Opel в Рюссельсхайме. Машины текущего поколения Opel Astra с индексом «К» выпускали в Англии и Польше.
Упомянутые модели: Opel Astra
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