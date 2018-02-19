19 февраля 2018, 15:20
Новый Opel Combo представлен официально
Opel поделился информацией и фотографиями фургона Combo пятого поколения. Публичный дебют новинки состоится через пару недель на международном мотор-шоу в Женеве.
Opel Combo
Выпускается с 2001 г.
Отзывов: 2
Фургон Combo выполнен в более классическом стиле, чем соплатформенный Berlingo. Никаких цветных бамперов на дверях и ярких обводок фар. Поскольку автомобиль позиционируется как семейный, создатели уделили большое внимание его безопасности. Фургон оснащен системой контроля состояния водителя, функцией распознавания дорожных знаков, функцией слежения за рядностью движения, панорамной камерой заднего вида и системой помощи при парковке. В список оснащения также входят адаптивный круиз-контроль и проекционный экран. В салоне Combo появился большой 8-дюймовый экран мультимедийной системы с навигацией.
В линейку моторов, скорее всего, войдут бензиновые двигатели объемом 1,2 литра, выдающие 110 и 130 л.с., а также 1,5-литровые дизели мощностью от 75 до 130 сил. Трансмиссия – пяти- или шестиступенчатая «механика». Покупателям мощных версий предложат 8-диапазонный «автомат».
Новый Opel Combo построен на одной платформе с Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Ситроен представили на прошлой неделе. Теперь ждем Пежо.
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