19 февраля 2018, 15:20

Новый Opel Combo представлен официально

Opel поделился информацией и фотографиями фургона Combo пятого поколения. Публичный дебют новинки состоится через пару недель на международном мотор-шоу в Женеве.
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  Новый Opel Combo представлен официально Opel Combo Новый Opel Combo представлен официально Opel Combo Новый Opel Combo представлен официально Opel Combo Новый Opel Combo представлен официально Opel Combo Новый Opel Combo представлен официально
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фото
  
Opel Combo
Выпускается с 2001 г.
Отзывов: 2
Opel называет новый Combo Life лучшим другом семьи благодаря просторному салону и нескольким модификациям. По словам автопроизводителя, в него легко поместятся 5 человек и два золотистых ретривера. Фургон доступен как в стандартном варианте, так и в удлиненном. В первом случае габаритная длина - 4,4 метра, объем багажника 750 литров. Во втором, длина 4,75 метра, объем багажника – 1 050 литров. Кроме того, в автомобиле много дополнительных отсеков для хранения, включая 36-литровую антресоль под потолком.

Фургон Combo выполнен в более классическом стиле, чем соплатформенный Berlingo. Никаких цветных бамперов на дверях и ярких обводок фар. Поскольку автомобиль позиционируется как семейный, создатели уделили большое внимание его безопасности. Фургон оснащен системой контроля состояния водителя, функцией распознавания дорожных знаков, функцией слежения за рядностью движения, панорамной камерой заднего вида и системой помощи при парковке. В список оснащения также входят адаптивный круиз-контроль и проекционный экран. В салоне Combo появился большой 8-дюймовый экран мультимедийной системы с навигацией.

В линейку моторов, скорее всего, войдут бензиновые двигатели объемом 1,2 литра, выдающие 110 и 130 л.с., а также 1,5-литровые дизели мощностью от 75 до 130 сил. Трансмиссия – пяти- или шестиступенчатая «механика». Покупателям мощных версий предложат 8-диапазонный «автомат».

Новый Opel Combo построен на одной платформе с Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Ситроен представили на прошлой неделе. Теперь ждем Пежо.
Новинки и концепт кары Опель Комбо
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Новый Opel Combo представлен официально
{{model_1822}}Opel называет новый Combo Life лучшим другом семьи благодаря просторному салону и нескольким модификациям. По словам автопроизводителя, в него легко поместятся 5 человек и два золотистых ретривера. Фургон доступен как в стандартном варианте, так и в удлиненном. В первом случае габаритная длина - 4,4 метра, объем багажника 750 литров. Во втором, длина 4,75 метра, объем багажника – 1 050 литров. Кроме того, в автомобиле много дополнительных отсеков для хранения, включая 36-литровую антресоль под потолком.Фургон Combo выполнен в более классическом стиле, чем соплатформенный Berlingo. Никаких цветных бамперов на дверях и ярких обводок фар. Поскольку автомобиль позиционируется как семейный, создатели уделили большое внимание его безопасности. Фургон оснащен системой контроля состояния водителя, функцией распознавания дорожных знаков, функцией слежения за рядностью движения, панорамной камерой заднего вида и системой помощи при парковке. В список оснащения также входят адаптивный круиз-контроль и проекционный экран. В салоне Combo появился большой 8-дюймовый экран мультимедийной системы с навигацией.В линейку моторов, скорее всего, войдут бензиновые двигатели объемом 1,2 литра, выдающие 110 и 130 л.с., а также 1,5-литровые дизели мощностью от 75 до 130 сил. Трансмиссия – пяти- или шестиступенчатая «механика». Покупателям мощных версий предложат 8-диапазонный «автомат».Новый Opel Combo построен на одной платформе с Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Ситроен представили на прошлой неделе. Теперь ждем Пежо.
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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