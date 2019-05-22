22 мая 2019, 17:15

Новый Opel Corsa: утечка официальных фото

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Премьера Opel Corsa пятого поколения намечена на сентябрь. Хэтчбек покажут на автосалоне во Франкфурте. Случайно или намеренно, но несколько фотографий утекли в интернет. Ошибку быстро исправили, но изображения успели растиражировать по сети.
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
Новый Opel Corsa утечка официальных фото
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Компания Opel опубликовала первое тизерное изображение компактного хэтчбека Corsa нового поколения. Новинку ...
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Обычно после масштабной утечки автопроизводители не тянут с премьерой. Можно предположить, что все подробности об Opel Corsa нового поколения мы узнаем до конца текущей недели. Уже известно, что хэтчбек переехал на новую платформу, ведь Opel теперь принадлежит концерну PSA, а не General Motors. Новинка построена на одном шасси CMP с Peugeot 208 и DS3 Crossback. Благодаря этому небольшой автомобиль скинул более 100 килограммов и теперь самая легкая его модификация весит меньше тонны.

Судя по снимкам, новая Corsa станет немного шире и длиннее, а следовательно просторнее внутри. На радиаторной решетке появился изящный узор, а светодиодные фары впервые обзавелись технологией IntelliLux Matrix. Контрастная крыша придает автомобилю динамичный и стильный вид. Задние фонари выполнены в духе старшей модели Opel Insignia.

Автомобиль, изображенный на фотографиях - это полностью электрическая версия eCorsa. Именно она первой поступит в продажу. Хэтчбек, скорее всего, получит ту же силовую установку, что и электрический Peugeot е-208. В ее состав входит электромотор мощностью 136 л.с. и батарея емкостью 50 кВт-ч. Запас хода достигает 340 километров. Версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания оснастят 1,5-литровым дизелем (99 л.с.), а также 1,2-литровым бензиновым турбомотором PureTech, доступным в разных вариантах мощности. Предзаказы начнут принимать уже летом. Первые покупатели получат свои автомобили осенью 2019 года.


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Отзывы по теме
Форум Opel Corsa
На лобовом стекле.
юля
Я влюбился, господа...
пройденный этап с опелями, не советую так сказать, запчасти космос , ломаются часто
MichaMeL
Чистота - залог успеха
лучше уж на мойке пылесос заказывать, все эти портативные очень по мощности уступают
NataYw
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Новый Opel Corsa: утечка официальных фото
{{material_125720}}Обычно после масштабной утечки автопроизводители не тянут с премьерой. Можно предположить, что все подробности об Opel Corsa нового поколения мы узнаем до конца текущей недели. Уже известно, что хэтчбек переехал на новую платформу, ведь Opel теперь принадлежит концерну PSA, а не General Motors. Новинка построена на одном шасси CMP с Peugeot 208 и DS3 Crossback. Благодаря этому небольшой автомобиль скинул более 100 килограммов и теперь самая легкая его модификация весит меньше тонны.Судя по снимкам, новая Corsa станет немного шире и длиннее, а следовательно просторнее внутри. На радиаторной решетке появился изящный узор, а светодиодные фары впервые обзавелись технологией IntelliLux Matrix. Контрастная крыша придает автомобилю динамичный и стильный вид. Задние фонари выполнены в духе старшей модели Opel Insignia.Автомобиль, изображенный на фотографиях - это полностью электрическая версия eCorsa. Именно она первой поступит в продажу. Хэтчбек, скорее всего, получит ту же силовую установку, что и электрический Peugeot е-208. В ее состав входит электромотор мощностью 136 л.с. и батарея емкостью 50 кВт-ч. Запас хода достигает 340 километров. Версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания оснастят 1,5-литровым дизелем (99 л.с.), а также 1,2-литровым бензиновым турбомотором PureTech, доступным в разных вариантах мощности. Предзаказы начнут принимать уже летом. Первые покупатели получат свои автомобили осенью 2019 года.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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