22 мая 2019, 17:15
Новый Opel Corsa: утечка официальных фото
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Премьера Opel Corsa пятого поколения намечена на сентябрь. Хэтчбек покажут на автосалоне во Франкфурте. Случайно или намеренно, но несколько фотографий утекли в интернет. Ошибку быстро исправили, но изображения успели растиражировать по сети.
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Компания Opel опубликовала первое тизерное изображение компактного хэтчбека Corsa нового поколения. Новинку ...Читать далее
Судя по снимкам, новая Corsa станет немного шире и длиннее, а следовательно просторнее внутри. На радиаторной решетке появился изящный узор, а светодиодные фары впервые обзавелись технологией IntelliLux Matrix. Контрастная крыша придает автомобилю динамичный и стильный вид. Задние фонари выполнены в духе старшей модели Opel Insignia.
Автомобиль, изображенный на фотографиях - это полностью электрическая версия eCorsa. Именно она первой поступит в продажу. Хэтчбек, скорее всего, получит ту же силовую установку, что и электрический Peugeot е-208. В ее состав входит электромотор мощностью 136 л.с. и батарея емкостью 50 кВт-ч. Запас хода достигает 340 километров. Версии с традиционными двигателями внутреннего сгорания оснастят 1,5-литровым дизелем (99 л.с.), а также 1,2-литровым бензиновым турбомотором PureTech, доступным в разных вариантах мощности. Предзаказы начнут принимать уже летом. Первые покупатели получат свои автомобили осенью 2019 года.
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Отзывы по теме
На лобовом стекле.
пройденный этап с опелями, не советую так сказать, запчасти космос , ломаются часто
лучше уж на мойке пылесос заказывать, все эти портативные очень по мощности уступают
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