Новый Opel Grandland для России: все подробности
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Новый «немец» получил фирменные черты бренда, как у Opel Mokka. Компактный кроссовер будет доступен российским покупателям с полным приводом в версии с электрическим двигателем. Также инженеры доработали опции, отвечающие за безопасность. Паркетник получил систему предупреждения об опасности фронтального столкновения и адаптивный круиз-контроль, которые удерживают автомобиль на безопасной дистанции и в пределах полосы движения.
Компактный кроссовер Opel настоящий «немец», спроектирован и произведен в Германии. Модель оснащена современными технологиями и системами помощи, которые ранее были доступны только в автомобилях более высокого класса. Так, в новом Grandland теперь стоят адаптивные «пиксельные» фары IntelliLux LED, появилась система ночного видения, которая распознает в темноте пешеходов и животных на расстоянии до 100 метров, и система кругового обзора.
Подробностей относительно силовых агрегатов нет, но, как видите, представленная версия представляет собой подключаемый гибрид. В Европе первые поставки нового Grandland с завода Opel в Айзенахе начнутся осенью этого года.
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