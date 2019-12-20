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20 декабря 2019, 08:32

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

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Компания Peugeot привезет в Россию компактный кроссовер Peugeot 2008 нового поколения. Несмотря на небольшой спрос, сокращать модельный ряд французский автопроизводитель не планирует.
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной

 

Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
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Кроссовер Peugeot 2008 второго поколения построен на модульной платформе CMP (Common Modular Platform) с полузависимой задней подвеской. Габариты немного увеличились и составляют теперь: длина – 4 300 мм (+141 мм), ширина – 1 770 мм (+11 мм), высота – 1 530 мм (-26 мм), колесная база – 2 650 мм (+12 мм). Объем багажника вырос до 405 литров (+45 л).

В Европе компактный кроссовер пользуется отличным спросом. Каждый год компания продает по 180 тысяч экземпляров. Чего нельзя сказать о России. По информации «Авторевю», в прошлом году на учет в ГИБДД поставили чуть более ста автомобилей. Тем не менее, Peugeot не намерен выводить модель с российского рынка. Кроссовер нового поколения появится в дилерских шоу-румах уже весной 2020 года.

Какие именно модификации предложат отечественным покупателям, пока неизвестно. В европейскую моторную гамму входит бензиновый 1,2-литровый турбомотор PureTech, доступный в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 л.с. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi мощностью 100 л.с. или 130 л.с. Стандартно все моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Топовым двигателям в пару предлагают 8-диапазонный «автомат». Именно такие версии, с большой долей вероятности, привезут в Россию. Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
Полезная информация, безопасность наше все. Порадовали оценки нового форестера. надежный по максимуму не только в плане ходовки и качества деталей, но и в безопасности. А это прям основа основ. Еще одна галочка в пользу субарей.
АндрюхаР
Peugeot выпустит «горячие» вседорожники
А зачем семейным автомобилям "заряженные" версии. Про 3008-й не знаю, но горячий вариант 2008-го будет просто опасен для жизни, с его то пустым рулем и туповатым автоматом. Разве что, доработают что-нибудь.
Александр
Peugeot 2008 вызвал интерес у потребителей
Этот кроссовер и в России бы прижился, если бы не завышенная цена. Автомобиль то хороший, компактный, маневренный, движок экономичный, но тяговитый. Все в нем прекрасно, если бы не стоимость.
Алексей
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Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
{{material_126813}}Кроссовер Peugeot 2008 второго поколения построен на модульной платформе CMP (Common Modular Platform) с полузависимой задней подвеской. Габариты немного увеличились и составляют теперь: длина – 4 300 мм (+141 мм), ширина – 1 770 мм (+11 мм), высота – 1 530 мм (-26 мм), колесная база – 2 650 мм (+12 мм). Объем багажника вырос до 405 литров (+45 л).В Европе компактный кроссовер пользуется отличным спросом. Каждый год компания продает по 180 тысяч экземпляров. Чего нельзя сказать о России. По информации «Авторевю», в прошлом году на учет в ГИБДД поставили чуть более ста автомобилей. Тем не менее, Peugeot не намерен выводить модель с российского рынка. Кроссовер нового поколения появится в дилерских шоу-румах уже весной 2020 года.Какие именно модификации предложат отечественным покупателям, пока неизвестно. В европейскую моторную гамму входит бензиновый 1,2-литровый турбомотор PureTech, доступный в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 л.с. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi мощностью 100 л.с. или 130 л.с. Стандартно все моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Топовым двигателям в пару предлагают 8-диапазонный «автомат». Именно такие версии, с большой долей вероятности, привезут в Россию. Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.
2019-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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