20 декабря 2019, 08:32
Новый Peugeot 2008 доедет до России весной
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Компания Peugeot привезет в Россию компактный кроссовер Peugeot 2008 нового поколения. Несмотря на небольшой спрос, сокращать модельный ряд французский автопроизводитель не планирует.
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В Европе компактный кроссовер пользуется отличным спросом. Каждый год компания продает по 180 тысяч экземпляров. Чего нельзя сказать о России. По информации «Авторевю», в прошлом году на учет в ГИБДД поставили чуть более ста автомобилей. Тем не менее, Peugeot не намерен выводить модель с российского рынка. Кроссовер нового поколения появится в дилерских шоу-румах уже весной 2020 года.
Какие именно модификации предложат отечественным покупателям, пока неизвестно. В европейскую моторную гамму входит бензиновый 1,2-литровый турбомотор PureTech, доступный в трех вариантах форсировки: 100, 130 или 155 л.с. Дизельная линейка представлена 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi мощностью 100 л.с. или 130 л.с. Стандартно все моторы сочетаются с 6-ступенчатой «механикой». Топовым двигателям в пару предлагают 8-диапазонный «автомат». Именно такие версии, с большой долей вероятности, привезут в Россию. Полный привод не предусмотрен даже в качестве опции.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Полезная информация, безопасность наше все. Порадовали оценки нового форестера. надежный по максимуму не только в плане ходовки и качества деталей, но и в безопасности. А это прям основа основ. Еще одна галочка в пользу субарей.
А зачем семейным автомобилям "заряженные" версии. Про 3008-й не знаю, но горячий вариант 2008-го будет просто опасен для жизни, с его то пустым рулем и туповатым автоматом. Разве что, доработают что-нибудь.
Этот кроссовер и в России бы прижился, если бы не завышенная цена. Автомобиль то хороший, компактный, маневренный, движок экономичный, но тяговитый. Все в нем прекрасно, если бы не стоимость.
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