12 февраля 2018, 13:25

Новый Peugeot 508 покажут в Женеве

Стала известна дата официальной премьеры нового поколения седана Peugeot 508. Концерн PSA заявил, что собирается привезти новинку на Женевский международный автосалон в марте нынешнего года.
^
Новый Peugeot 508 покажут в Женеве Peugeot 508
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
Приоритетным направлением для Peugeout сейчас является линейка кроссоверов. Один за другим выходят 2008, 3008 и 5008, в ближайшем будущем ожидается появление кросс-купе 4008. Однако компания не забывает и о классическом седане 508. Новое поколение уже готово и ждет премьеры на автосалоне в Женеве.

В основу второго поколения 508 легла новой универсальная платформа EMP2, на которой также проектируют и линейку SUV. Дизайн новинки полностью переработали. Новую внешность создавали по образцу концепт-каров Instinct и Exalt. Автомобиль обзаведется новой светодиодной оптикой и решеткой радиатора другой формы. Интерьер также разрабатывали с нуля. Как обещают, здесь мы встретим ту же электронную панель приборов i-Cockpit, что уже видели на новых кроссоверах 3008 и 5008. 

О технической стороне нового поколения пока информации мало. Седан, вероятно, получит бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, а также дизельные двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра. Будет и гибридная версия. Суммарная мощность ее установки составит порядка 300 л.с.

Сборку нового Peugeot 508 наладят на заводах компании во Франции и Китае. Автомобиль позиционируется в D-классе. Его основными конкурентами станут Volkswagen Passat, Ford Mondeo и Skoda Superb. Выиграть французы намерены за счет улучшенных материалов отделки и высокого качества сборки. Нынешнее поколение 508 продается в Европе не очень хорошо. В 2017 году Peugeot удалось реализовать чуть меньше 23 тысяч экземпляров, что на 39% ниже показателей 2016 года
Новинки и концепт кары Пежо 508

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Peugeot 508
Напишите пожалуйста отзывы по 508
Shiko
Тест Peugeot 508: костюм с иголочки
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
Алексей
Форум Peugeot 3008
| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
Санча
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Peugeot Автомудрость Peugeot АвтоПитер Peugeot Дизайн и тюнинг Peugeot Новинки и концепт кары Peugeot Новости и акции автосалонов Peugeot Автосалоны и дилеры марки Peugeot Аренда и прокат авто марки Peugeot Автоклубы и форумы автозавчастей марки Peugeot Автосервисы и магазины автозапчастей марки Peugeot
Главные материалы
Новичкам за рулем – временные права и запреты
Bridgestone открыл для СМИ двери ульяновского завода
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Peugeot 508
Объявления о продаже Peugeot 508
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый Peugeot 508 покажут в Женеве
{{model_3035}}Приоритетным направлением для Peugeout сейчас является линейка кроссоверов. Один за другим выходят 2008, 3008 и 5008, в ближайшем будущем ожидается появление кросс-купе 4008. Однако компания не забывает и о классическом седане 508. Новое поколение уже готово и ждет премьеры на автосалоне в Женеве.В основу второго поколения 508 легла новой универсальная платформа EMP2, на которой также проектируют и линейку SUV. Дизайн новинки полностью переработали. Новую внешность создавали по образцу концепт-каров Instinct и Exalt. Автомобиль обзаведется новой светодиодной оптикой и решеткой радиатора другой формы. Интерьер также разрабатывали с нуля. Как обещают, здесь мы встретим ту же электронную панель приборов i-Cockpit, что уже видели на новых кроссоверах 3008 и 5008. О технической стороне нового поколения пока информации мало. Седан, вероятно, получит бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, а также дизельные двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра. Будет и гибридная версия. Суммарная мощность ее установки составит порядка 300 л.с.Сборку нового Peugeot 508 наладят на заводах компании во Франции и Китае. Автомобиль позиционируется в D-классе. Его основными конкурентами станут Volkswagen Passat, Ford Mondeo и Skoda Superb. Выиграть французы намерены за счет улучшенных материалов отделки и высокого качества сборки. Нынешнее поколение 508 продается в Европе не очень хорошо. В 2017 году Peugeot удалось реализовать чуть меньше 23 тысяч экземпляров, что на 39% ниже показателей 2016 года
2018-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пермь Рязань Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG