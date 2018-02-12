12 февраля 2018, 13:25
Новый Peugeot 508 покажут в Женеве
Стала известна дата официальной премьеры нового поколения седана Peugeot 508. Концерн PSA заявил, что собирается привезти новинку на Женевский международный автосалон в марте нынешнего года.
Peugeot 508
Выпускается с 2010 г.
Новый от 1 819 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 3
В основу второго поколения 508 легла новой универсальная платформа EMP2, на которой также проектируют и линейку SUV. Дизайн новинки полностью переработали. Новую внешность создавали по образцу концепт-каров Instinct и Exalt. Автомобиль обзаведется новой светодиодной оптикой и решеткой радиатора другой формы. Интерьер также разрабатывали с нуля. Как обещают, здесь мы встретим ту же электронную панель приборов i-Cockpit, что уже видели на новых кроссоверах 3008 и 5008.
О технической стороне нового поколения пока информации мало. Седан, вероятно, получит бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, а также дизельные двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра. Будет и гибридная версия. Суммарная мощность ее установки составит порядка 300 л.с.
Сборку нового Peugeot 508 наладят на заводах компании во Франции и Китае. Автомобиль позиционируется в D-классе. Его основными конкурентами станут Volkswagen Passat, Ford Mondeo и Skoda Superb. Выиграть французы намерены за счет улучшенных материалов отделки и высокого качества сборки. Нынешнее поколение 508 продается в Европе не очень хорошо. В 2017 году Peugeot удалось реализовать чуть меньше 23 тысяч экземпляров, что на 39% ниже показателей 2016 года
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Напишите пожалуйста отзывы по 508
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| Кому: Юрий! Это какой рост небольшой по вашему? У меня знакомый под 2 метра, садится в мою машину гольф класса, и ни разу не ударился. Жаловаться то он жаловался, что машина у меня "бабская", в его понимании это машины, в которые с его ростом не развалишься. В моем понимании большинство машин сделано ...
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