6 июня 2018, 20:46

Новый Peugeot 508 стал универсалом

Компания Peugeot рассказала о новом универсале, построенном на базе седана 508 второго поколения. Публичная премьера новинки состоится осенью на Парижском мотор-шоу.
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  Новый Peugeot 508 стал универсалом Peugeot 508 Новый Peugeot 508 стал универсалом Peugeot 508 Новый Peugeot 508 стал универсалом Peugeot 508 Новый Peugeot 508 стал универсалом Peugeot 508 Новый Peugeot 508 стал универсалом
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фото
  
Универсал Peugeot 508 SW сохранил яркую «фишку» седана – безрамочные двери. Сейчас ни один современный универсал не может похвастаться такой стильной деталью. В целом, дизайн седана и универсала выполнен в едином стиле: та же форма оптики, радиаторной решетки и бамперов. Размер колесной базы обеих моделей одинаковый – 2 793 мм, но за счет менее пологой линии крыши пассажиры второго ряда получили на 40 мм больше места до потолка салона. 

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Универсал Peugeot 508 SW второго поколения получился чуть меньше предшественника – короче на символические 50 мм. Поэтому сократился и объем багажника с максимальных 1 865 литров при сложенных задних сидениях до нынешних 1 780 литров. Но все равно это вполне внушительные показатели. Для сравнения у нового универсала Audi A4 Avant размер багажного отделения не превышает 1 510 литров.

Универсал получил интерьер i-Cockpit второго поколения, подразумевающий новую компоновку приборов и кнопок. Автомобиль можно заказать с цифровой приборной панелью и 10-дюймовым сенсорным экраном обновленной информационно-развлекательной системы. Набор электронных помощников включает в себя систему ночного видения, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, систему слежения за рядностью движения, распознавания дорожных знаков и контроля «слепых» зон.

Моторная гамма новинки состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя в двух вариантах форсировки (180 и 225 л.с.) и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью от 130 до 180 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Aisin, а 130-сильный дизель можно заказать и с 6-ступенчатой МКПП. Позже появится гибридная версия универсала.

Европейские продажи Peugeot 508 SW второго поколения начнутся в январе 2019 года. Он составит конкуренцию универсалам Volkswagen Passat и Opel Insignia Sports Tourer. А вот до России новинка вряд ли доедет.
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Shiko
Тест Peugeot 508: костюм с иголочки
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
Алексей
Форум Peugeot 408
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
Владимир
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Новый Peugeot 508 стал универсалом
Универсал Peugeot 508 SW сохранил яркую «фишку» седана – безрамочные двери. Сейчас ни один современный универсал не может похвастаться такой стильной деталью. В целом, дизайн седана и универсала выполнен в едином стиле: та же форма оптики, радиаторной решетки и бамперов. Размер колесной базы обеих моделей одинаковый – 2 793 мм, но за счет менее пологой линии крыши пассажиры второго ряда получили на 40 мм больше места до потолка салона. {{material_122621}}Универсал Peugeot 508 SW второго поколения получился чуть меньше предшественника – короче на символические 50 мм. Поэтому сократился и объем багажника с максимальных 1 865 литров при сложенных задних сидениях до нынешних 1 780 литров. Но все равно это вполне внушительные показатели. Для сравнения у нового универсала Audi A4 Avant размер багажного отделения не превышает 1 510 литров.Универсал получил интерьер i-Cockpit второго поколения, подразумевающий новую компоновку приборов и кнопок. Автомобиль можно заказать с цифровой приборной панелью и 10-дюймовым сенсорным экраном обновленной информационно-развлекательной системы. Набор электронных помощников включает в себя систему ночного видения, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, систему слежения за рядностью движения, распознавания дорожных знаков и контроля «слепых» зон.Моторная гамма новинки состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя в двух вариантах форсировки (180 и 225 л.с.) и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью от 130 до 180 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Aisin, а 130-сильный дизель можно заказать и с 6-ступенчатой МКПП. Позже появится гибридная версия универсала.Европейские продажи Peugeot 508 SW второго поколения начнутся в январе 2019 года. Он составит конкуренцию универсалам Volkswagen Passat и Opel Insignia Sports Tourer. А вот до России новинка вряд ли доедет.
2018-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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