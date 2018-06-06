6 июня 2018, 20:46
Новый Peugeot 508 стал универсалом
Компания Peugeot рассказала о новом универсале, построенном на базе седана 508 второго поколения. Публичная премьера новинки состоится осенью на Парижском мотор-шоу.
Универсал Peugeot 508 SW сохранил яркую «фишку» седана – безрамочные двери. Сейчас ни один современный универсал не может похвастаться такой стильной деталью. В целом, дизайн седана и универсала выполнен в едином стиле: та же форма оптики, радиаторной решетки и бамперов. Размер колесной базы обеих моделей одинаковый – 2 793 мм, но за счет менее пологой линии крыши пассажиры второго ряда получили на 40 мм больше места до потолка салона.
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Универсал получил интерьер i-Cockpit второго поколения, подразумевающий новую компоновку приборов и кнопок. Автомобиль можно заказать с цифровой приборной панелью и 10-дюймовым сенсорным экраном обновленной информационно-развлекательной системы. Набор электронных помощников включает в себя систему ночного видения, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, систему слежения за рядностью движения, распознавания дорожных знаков и контроля «слепых» зон.
Моторная гамма новинки состоит из 1,6-литрового бензинового двигателя в двух вариантах форсировки (180 и 225 л.с.) и дизельных агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра и мощностью от 130 до 180 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» Aisin, а 130-сильный дизель можно заказать и с 6-ступенчатой МКПП. Позже появится гибридная версия универсала.
Европейские продажи Peugeot 508 SW второго поколения начнутся в январе 2019 года. Он составит конкуренцию универсалам Volkswagen Passat и Opel Insignia Sports Tourer. А вот до России новинка вряд ли доедет.
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Напишите пожалуйста отзывы по 508
Увеличенный до 180 СМ клиренс??? БеЛАЗ, что ли?
эксплуатация с 2013 года. из плюсов: подвеска только сейчас начала немного постукивать, но и я ее честно говоря в каких ямах на наших дорогах только не проверял... по кузову нет ни каких замечаний, несмотря на изрядное число сколов и царапин. Хороший объем багажника и салона, даже крупные пассажиры на ...
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