Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 сентября 2019, 17:04

Новый пикап Volkswagen Amarok появится в 2022 году

  • 4608
  • 0
Фото: ritmoparana.com
На автосалоне во Франкфурте руководство Volkswagen раскрыло планы относительно дальнейшей судьбы пикапа Amarok. Модель нового поколения представят не ранее, чем через два года. Электрификация ей не грозит. Пикапы продолжат оснащать классическими двигателями внутреннего сгорания.
Новый пикап Volkswagen Amarok появится в 2022 году

Фото: ritmoparana.com

Ранее мы писали
Исландская компания Arctic Trucks представила экстремальную версию Volkswagen Amarok AT35, адаптированную ...
Читать далее
Пикап Volkswagen Amarok дебютировал в начале 2010 года и пережил рейстайлинг в 2016 году. Появление автомобиля второго поколения в 2022 году выглядит вполне закономерно. Несмотря на то, что концерн Volkswagen взял курс на тотальную электрификацию, пикап Amarok она не затронет. Главный операционный директор марки Ральф Бранстаттер подтвердил, что в производственных планах нет ни полностью электрической версии пикапа, ни хотя бы плагин-гибридной. Volkswagen Amarok останется верен «старой школе» и классическим двигателям внутреннего сгорания – бензиновым и дизельным.

Ожидается, что новый Volkswagen Amarok разделит платформу с Ford Ranger следующего поколения. В моторную гамму войдут современные дизельные и бензиновые двигатели V6, например, 2,7-литровый бензиновый агрегат с двойным наддувом или 3,0-литровый турбодизель. Список доступных моторов будет меняться в зависимости от рынка сбыта. В Европе в сегменте пикапов сейчас преобладают модели с дизельными двигателями, а в США лидируют их бензиновые модификации. Ford и Volkswagen пока не договорились окончательно о совместной работе над пикапом, но такое сотрудничество было бы выгодно обеим компаниям.

В салонах российских дилеров пикап Volkswagen Amarok сейчас предлагается с 2,0-литровыми дизельными турбо и битурбо двигателями, а также с 3,0-литровым дизельным V6 мощностью 224 л.с. Цены начинаются от 2 466 600 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Amarok
Купил амарок 55000 пробег в остальном он в максималке акп 180 + кожа , крышка , пороги, обшивка кузова, коврики, фар коп ., ..........и тд- сев в него я влюбился - решает все !!!!!!!-в салоне комфортно -привык мин за 15-ситуация на дороге прогнозируема заранее-благодаря высокой посадке.В кузове жить ...
Серый Фил
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы VW
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие спорткары мира 2019
Когда новые седаны Mazda3 приедут в дилерские шоу-румы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Volkswagen Amarok
Объявления о продаже Volkswagen Amarok
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Новый пикап Volkswagen Amarok появится в 2022 году
{{material_125518}}Пикап Volkswagen Amarok дебютировал в начале 2010 года и пережил рейстайлинг в 2016 году. Появление автомобиля второго поколения в 2022 году выглядит вполне закономерно. Несмотря на то, что концерн Volkswagen взял курс на тотальную электрификацию, пикап Amarok она не затронет. Главный операционный директор марки Ральф Бранстаттер подтвердил, что в производственных планах нет ни полностью электрической версии пикапа, ни хотя бы плагин-гибридной. Volkswagen Amarok останется верен «старой школе» и классическим двигателям внутреннего сгорания – бензиновым и дизельным.Ожидается, что новый Volkswagen Amarok разделит платформу с Ford Ranger следующего поколения. В моторную гамму войдут современные дизельные и бензиновые двигатели V6, например, 2,7-литровый бензиновый агрегат с двойным наддувом или 3,0-литровый турбодизель. Список доступных моторов будет меняться в зависимости от рынка сбыта. В Европе в сегменте пикапов сейчас преобладают модели с дизельными двигателями, а в США лидируют их бензиновые модификации. Ford и Volkswagen пока не договорились окончательно о совместной работе над пикапом, но такое сотрудничество было бы выгодно обеим компаниям.В салонах российских дилеров пикап Volkswagen Amarok сейчас предлагается с 2,0-литровыми дизельными турбо и битурбо двигателями, а также с 3,0-литровым дизельным V6 мощностью 224 л.с. Цены начинаются от 2 466 600 рублей.
2019-09-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Калужская область Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.