12 сентября 2019, 17:04
Новый пикап Volkswagen Amarok появится в 2022 году
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Фото: ritmoparana.com
На автосалоне во Франкфурте руководство Volkswagen раскрыло планы относительно дальнейшей судьбы пикапа Amarok. Модель нового поколения представят не ранее, чем через два года. Электрификация ей не грозит. Пикапы продолжат оснащать классическими двигателями внутреннего сгорания.
Фото: ritmoparana.com
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Ожидается, что новый Volkswagen Amarok разделит платформу с Ford Ranger следующего поколения. В моторную гамму войдут современные дизельные и бензиновые двигатели V6, например, 2,7-литровый бензиновый агрегат с двойным наддувом или 3,0-литровый турбодизель. Список доступных моторов будет меняться в зависимости от рынка сбыта. В Европе в сегменте пикапов сейчас преобладают модели с дизельными двигателями, а в США лидируют их бензиновые модификации. Ford и Volkswagen пока не договорились окончательно о совместной работе над пикапом, но такое сотрудничество было бы выгодно обеим компаниям.
В салонах российских дилеров пикап Volkswagen Amarok сейчас предлагается с 2,0-литровыми дизельными турбо и битурбо двигателями, а также с 3,0-литровым дизельным V6 мощностью 224 л.с. Цены начинаются от 2 466 600 рублей.
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