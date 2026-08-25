25 августа 2026, 13:05
Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах
25 августа 2026, 13:05
Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах
РЖД анонсировали плацкарт нового поколения: 58 мест, душевая и приватная шторка для каждого
Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах
РЖД анонсировали плацкартные вагоны нового поколения: теперь у каждого пассажира будет собственное пространство с закрывающейся шторкой, розеткой и вентиляцией. Это может изменить привычный формат дальних поездок по России и повысить комфорт на массовых направлениях.
В 2025 году на выставке «Транспорт России» РЖД представили макет плацкартного вагона, который может изменить представление о бюджетных поездках на поезде. Теперь у каждого пассажира появится собственное пространство, отделенное шторкой, что позволяет скрыться от взглядов и создать ощущение личного купе даже в общем вагоне.
Главное новшество - увеличение числа мест до 58 при сохранении комфорта. Полки стали длиннее и шире: поперечные увеличились на 14 см в длину и 3 см в ширину, а боковые - на 10 и 4 см соответственно. Каждый пассажир получает не только шторку, но и индивидуальную розетку (USB и 220 В), персональный светильник, воздуховод и отдельный столик. В вагоне предусмотрены две санитарные комнаты и душевая кабина - для плацкарта это настоящий прорыв.
Изменения коснулись и самого вагона: он стал шире и длиннее, что позволило разместить больше мест без ущерба для пространства. Теперь даже боковые полки не выглядят компромиссным вариантом - они стали заметно удобнее. Отдельное внимание уделено мелочам: больше не нужно делить одну розетку на весь вагон, а возможность задернуть шторку особенно ценят те, кто устал от постоянного движения и шума в проходе.
Пока стоимость билетов на новые вагоны не объявлена, но РЖД подчеркивают: речь идет именно о плацкарте, а не о новом классе обслуживания. Если проект будет реализован в серийном производстве, массовые поездки по России станут заметно комфортнее. Для сравнения, в других сегментах транспорта тоже происходят перемены: например, в материале о реальном опыте эксплуатации кроссовера после 76 000 км подробно разбираются плюсы и минусы долгих поездок - подробности о нюансах эксплуатации и расходах могут быть полезны тем, кто выбирает между поездом и автомобилем.
Введение индивидуальных удобств и приватных зон в плацкартных вагонах может стать новым стандартом для российских железных дорог. Такие решения уже давно востребованы на зарубежных рынках, а в России подобный уровень комфорта в массовом сегменте - редкость. Если проект получит развитие, это позволит повысить привлекательность железнодорожных перевозок и сделать их конкурентоспособнее на фоне других видов транспорта.
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