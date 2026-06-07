Никто не ждал: почему новый плацкартный вагон заставит вас отказаться от купе

Новый плацкарт РЖД: душ, зарядки и 58 мест - старт производства в 2027 году

РЖД анонсировали свежую концепцию плацкартного вагона габарита Т с увеличенными полками, душем, двумя туалетами и современными удобствами. Производство стартует в 2027 году, что может изменить привычный облик российских поездов.

РЖД анонсировали свежую концепцию плацкартного вагона габарита Т с увеличенными полками, душем, двумя туалетами и современными удобствами. Производство стартует в 2027 году, что может изменить привычный облик российских поездов.

В 2026 году РЖД подготовили обновление самого массового типа пассажирских вагонов — плацкартного. Новый проект габаритов «Т» обещает не только больший комфорт, но и возвращение к классической планировке, которую пассажиры хорошо знают. Это решение в целом может стать поворотным моментом для железнодорожной отрасли, ведь массовое производство стартует уже в 2027 году.

В отличие от прежних вагонов, акцент делается на проверенные решения. Габариты вагона «Т» заметно крупнее стандартных: 58 мест, увеличенные по длине и более широкие полки, душ и два туалета. Поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, боковые — на 10 и 4 см соответственно. Это необходимо для повышения удобства пассажиров, особенно на дальних маршрутах.

В интерьере сочетаются элементы классической плацкарты, детали купейных вагонов, а также шторки, которые уже встречались в обновлённых составах от «Иппиарт» и «Вагонреммаша». Однако прошлый опыт показал, что подобные решения требуют особого ухода: шторки быстро исчезали из-за сложности эксплуатации. В этот раз производитель обещает учесть прежние ошибки, но вопрос остаётся открытым.

Технологические новинки тоже на месте: на полке предусмотрен разъём для удобства сидящих на второй; в столиках встроены модули беспроводной зарядки; в каждой полке — индивидуальное освещение и воздуховоды. Приточная вентиляция направлена вниз, что должно улучшить микроклимат, хотя расположение воздуховодов вызывает вопросы — поток воздуха может попасть прямо в голову пассажира.

Есть и спорные решения: перекладина для вещей встроена в верхнюю полку, что может создавать неудобства для тех, кто сидит внизу. На макете она складная, но пока непонятно, насколько это удобно на практике. Не все удачные находки предыдущих проектов вошли в новую концепцию: например, отсутствуют откидные столики наверху, складные ограничители на верхних и третьих полках, что может быть небезопасно для детей и багажа. Возможно, эти элементы появятся в финальной версии, ведь сейчас представлен лишь упрощённый макет.

В действующих плацкартных вагонах уже есть USB-разъёмы, но нет крючков для вещей. Неясно, как будут крепиться шторки на верхних полках: если на багажной полке, как на макете, это может выглядеть неэстетично и неудобно.

После первой презентации вагона габарита «Т» в 2020 году РЖД протестировало различные планировки, включая вариант с длинным «шахматным» расположением мест, как в китайских поездах. Однако по эргономике все экспериментальные макеты уступили классической плацкарте. Капсульные вагоны рассматривались скорее как дополнение для ночных маршрутов и семей с детьми, а не как массовое решение.

В одном из годовых отчётов перевозчик отметил, что запуск новых типов вагонов связан с определёнными рисками, поэтому концепции дорабатываются и проходят повторные испытания перед возможной закупкой и эксплуатацией. Производитель «Трансмашхолдинг» планирует выпустить около 2 тысяч вагонов габарита «Т», включая не только плацкартные, но и купейные, и СВ.

Интересно, что в автомобильной отрасли схожие процессы идут параллельно: например, Mercedes-Benz также экспериментирует с новыми концепциями и платформами, как видно на примере виртуального пикапа X-Class 2027 года , где сочетаются разные подходы к дизайну и функционалу.