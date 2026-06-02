Индивидуальные капсулы и душевые в плацкарте - как изменится дальняя поездка уже через год

2 июня 2026, 12:09
Новый плацкарт РЖД: капсульные места, душевые и больше пространства для пассажиров
Новый плацкарт РЖД: капсульные места, душевые и больше пространства для пассажиров
РЖД готовят к запуску принципиально новые плацкартные вагоны с капсульными местами, душевыми и увеличенным пространством. Это решение может изменить стандарт комфорта на российских железных дорогах и повлиять на привычный опыт миллионов пассажиров.
В 2026 году ОАО «РЖД» приступит к модернизации плацкартных вагонов, которая изменит саму концепцию пассажирских перевозок. Новый макет предполагает изменение привычного представления о дальних поездках: вместо открытых помещений — капсулы с личными шторками, розетками и столиками даже для верхних полок. Такой подход решает давние проблемы с конфиденциальностью и доступом к розеткам, а также обеспечивает удаление споров за столик.
Каждое место теперь оборудовано собственным откидным столиком, шторкой по всей длине, светодиодным освещением, розеткой 220 В и USB-портом. Это значит, что заряжать гаджеты или работать в дороге стало проще, а делить пространство с соседями больше не нужно. Для многих пассажиров такие перемены выглядят как долгожданный прорыв в организации поездки.
Габариты вагона увеличились: ширина стала больше на 28 см, длина — на 73 см в сравнении с простыми моделями. Количество мест выросло до 58, но каждое из них стало просторнее. Длина поперечных полок теперь 189,1 см, боковых — 187,5 см, что особенно оценят высокие пассажиры. Ширина полок также увеличилась, что напрямую влияет на качество сна и удобство в пути.
Впервые в российских плацкартных вагонах оборудована душевая кабина и второй туалет. Это решение должно снизить утренние очереди и повысить уровень гигиены в дороге. Индивидуальные воздуховоды в каждом месте позволяют регулировать поток воздуха, не создавая сквозняков для всего отсека. По словам представителей РЖД, конструкторская документация почти завершена, серийные закупки новых вагонов запланированы на 2027 год. В первую очередь обновлённые составы появятся на самых востребованных направлениях — Юг, Урал, Сибирь.
Запуск новых плацкартных вагонов позволит изменить поездки для миллионов россиян. Важно отметить, что такие перемены обеспечивают высокие требования к комфорту и приватности, а также могут повысить доступность железнодорожного транспорта на фоне конкуренции с авиа- и автобусными перевозками. Введение душевых кабин в индивидуальной упаковке выглядит как логичный ответ на запросы современного пассажира: расширение пространства и новые инженерные решения делают поездку более удобной и безопасной.
Используемые инновации на железнодорожном транспорте встречаются нечасто. Для сравнения, в других областях решения транспортных технологий внедряются активнее, как это видно на примере развития роботакси в мире — подробнее об этом можно узнать в материале о внедрении беспилотных автомобилей в разных странах .
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